'PKK'NIN YAPTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ' - Son Dakika
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'PKK'NIN YAPTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

\'PKK\'NIN YAPTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ\'

'PKK'NIN YAPTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

23.10.2024 21:42
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'PKK'NIN YAPTIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, çıkışta yaptığı açıklamada, "Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yarılımızın tedavi süreçleri hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum, Rabbim onları teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın" dedi.

Bakan Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini hatırlatarak, "Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekraren paylaşacağız. Alçak hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, aziz milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ruken KADIOĞLU- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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