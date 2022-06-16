polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı - Son Dakika
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polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı

16.06.2022 23:44

Kadıköy'de görevi başındaki polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı. TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.

DBP'li vekil Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de 'Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz' adı altında yapılan eylemde, polis memuruna yumruk attı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BİRÇOK SUÇTAN FEZLEKE HAZIRLANDI

Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

ŞENTOP, BEKLETMEDEN ADALET KOMİSYONU'NA SEVK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı'ndaki işlemlerin ardından DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı. TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı - Son Dakika
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