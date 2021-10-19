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AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki

19.10.2021 13:13
AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki

Diyarbakır'da temaslarda bulunan ancak Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'dan tepki geldi.

Diyarbakır'da temaslarda bulunan ancak Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'dan tepki geldi. Aydın, "Diyarbakır'a gelmek ciğer yemekle olmaz, yürekli annelerin yanında durmakla olur" dedi.

Hafta sonu Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamları ile bir otelde bir araya gelmiş, bir restoranda ciğer kebabı yiyerek HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ile birlikte bir resim sergisinin açılışına katılmıştı. İmamoğlu'nun Diyarbakır'a kadar gelip bu programları gerçekleştirip Diyarbakır annelerine uğramamasına AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'dan tepki geldi.

"Diyarbakır'a gelmek ciğer yemekle olmaz, yürekli annelerin yanında durmakla olur"

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Aydın yaptığı açıklamada, "İnsani sorumluluktan kaçanlar iyi bilmeli ki insanlığın vicdanında derin izler bırakan bu şanlı direnişe sessiz kalıp bunlara sebep olanlarla el ele yürüyenler toplum vicdanından asla kurtulamayacaklar. Diyarbakır'a gelmeye gücü yetip de Diyarbakır Annelerinin yanına gelebilmeye yüreği yetmeyenlere seslenmek istiyorum. Diyarbakır'a gelmek ciğer yemekle olmaz, yürekli annelerin yanında durmakla olur. Bizler annelerinden koparılan çocukların, evlat hasretiyle hayatı zindan olan annelerin, çocuğundan uzak bir şekilde gece gündüz uykusuz kalan babaların sesiyiz. İmamoğlu'nun yüreği yetiyorsa gelsin ve yıllardır terörden dolayı çocuklarından mahrum bırakılan bu anneleri ziyaret edip teröre ve destekçilerine lanet etsin" diye konuştu.

"Kürtlerin en samimi destekçisi ve dostu Erdoğan ve AK Parti kadrolarıdır"

Kürtlere karşı en samimi partinin AK Parti ve kadroları olduğunu belirten Aydın, "Son dönemlerde birlikte iş tutan CHP ve HDP ise Kürtler üzerinden sorun algısı oluşturup bundan nemalanmaya çalışıyor. HDP için Kürt gençlerinin kanını Türk solunun pespayelerine peşkeş çekmek normal görülebilir. Kürt kardeşlerimizin oylarını Nişantaşı solcularına, tatlı su demokratlarına peşkeş çekmek de normal olabilir. Çünkü biz HDP'nin Kürtlerin iyiliği için, rahatlığı için ve yarınları için hiçbir projesinin planının olmadığını çok iyi biliyoruz. Bir kez daha üstüne basa basa ifade etmek istiyorum, Kürtleri önemseyen, onlara hak ettikleri gerçek değeri vermeye çalışan ve bunları yıllardır CHP'nin bütün engellemelerine rağmen yapan AK Parti ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Kürtleri asıl temsil eden, asıl önemseyen, Kürtlerin yarınları için daha güzel daha kaliteli daha müreffeh bir geleceğe ulaşmaları için uğraşan mücadele eden AK Parti kadrolarıdır. Bir Kürt genci neslini terör belasına kurban verdik. Bir Kürt genci neslinin de Diyarbakır'ı sıçrama tahtası görenlere kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kürt Kardeşlerimizin oylarının, Kürtlere yapılan tüm kötülüklerin anası olan CHP'ye peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanından İmamoğlu'na tepki - Son Dakika
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