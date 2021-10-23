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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: "Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: "Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile...

23.10.2021 19:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, "Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile yapılıyordu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, "Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile yapılıyordu" dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İl Danışma Meclisi Toplantısı" Gençlik Merkez'inde gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2023 seçimlerine giderken muhalefetin ortamı germeye çalıştığını anlatarak, "Bunu hepimiz görüyoruz. Ülkemizde hiç alışa gelmemiş yalan dolan siyaseti gütmeye çalışılıyor maalesef. 20 yıllık başarılı bir AK Parti iktidarı var. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği ortada. Özellikle Kılıçdaroğlu ne zaman bir mikrofona çıksa gergin bir şekilde bağıra çağıra ortamı germeye çalışıyor. Muhalefet bu hırçınlık içinde her şekilde ortamı germeye çalışıyor. Bunların oyunlarına gelmemiz gerekiyor. Hiçbiri birbirine benzemeyen AK Parti'ye karşı birleşerek 6-7 tane parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almaya çalışıyorlar. Demokrasi ve seçim sistemi içinde hukuki çerçevede mücadelelerini elbette demokratik bir şekilde yapmaları normal karşılanabilir ama yalan dolanla siyaset yapılmaz. Bu bize yakışan bir üslup değil. Diğer taraftan muhalefet 2023'e doğru giderken bir Cumhurbaşkanı adayı arayışı içerisinde ama bir tülü bulamıyorlar ve bulamazlar. Çok şükür bizim dünya lideri konumunda bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Onun karizmasına erişebilecek bir lider bulmaları da mümkün değil." dedi.

"Türkiye böyle bir muhalefeti kesinlikle hak etmiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ise, bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanların darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile yapıldığını söyledi. 1960 darbe sürecine giderken fısıltı gazete giderken, akla hayale gelmeyecek yalanları yayıldığını kaydeden İleri, "Gençlerin kıyma makinesinde öldürüldüğünü iddia ettiler. Düşünmesi zor, düşünmesi bile insanı inciten, hiçbir hayal gücünün oluşturulmayacağı yalanları söylediler yaydılar ve ufak bir kesimi de inandırmışlardı. Şimdi de pek bir şey değişmediğini görüyoruz. Bir tarafta hizmet siyaseti, diğer tarafta yalan siyaseti. Bir tarafta eserleri oluşturanları, diğer tarafta o eserleri yok etmeye çalışanlar. Bu değişmedi. Maalesef bu Türkiye'nin bir gerçeği ve bu ülke böyle bir muhalefeti kesinlikle hak etmiyor ama bu böyle bir realitemiz var. AK Parti olarak bizim üstümüze düşen, çizgimizi, tarzımızı, üslubumuzu hiç bozmadan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetini devam ettirmek. Biz bu yolda ilerlemeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Toplantıda AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'te birer konuşma yaptıktan sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KARABÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile...

AK Parti, Karabük, Medya, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: 'Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri: "Bugün sosyal medya üzerinde yayınlanan yalanlar, darbe dönemlerinde fısıltı gazeteleri ile... - Son Dakika
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