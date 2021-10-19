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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması

19.10.2021 15:21
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması

Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları tarafından kamu kurumları tarafından kadınlara verilen hibe ve desteklerin anlatılması amacı ile 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşması' toplantısı düzenlendi.

Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları tarafından kamu kurumları tarafından kadınlara verilen hibe ve desteklerin anlatılması amacı ile 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Kayseri'nin hamurunda başarmak var" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, kamu kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Kadın kollarının yüz akları olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Öncelikle iyi ki varsınız diyorum ve her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Allah sayınızı arttırsın ve sizlerden razı olsun. Herkes şehrini sever, ülkesini sever, doğduğu yeri sever. Ülkemiz bir başka güzel ama Kayserimiz de bu ülke içerisindeki bir inci gibi ayrı bir güzel. Biz de böyle güzel bir şehri daha iyi noktalara taşıma adına sahiplenerek ve bu şehrin yaşanılabilir olduğunu anlatmak adına gayret gösteriyoruz. Kadın kollarımız bizim yüz akımız. Bunu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben onurla ve gururla paylaşıyorum. Bizi hiçbir dönemde yalnız bırakmamışlar, zaman zaman dışlanmış olabilirler ama bütün bunlara rağmen AK Partimizi ve AK sevdamızı daha yukarılara taşımak için de gayret göstermişler, her zaman yanımızda yer almışlardır. Sizler bir anne, kardeş, eşsiniz ama bütün bunların yanında da mazlum insanların sesisiniz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kayseri'nin hamurunda başarmanın olduğunu ve kadınların da hedeflerine ulaşabileceklerini söyleyerek, "Aslında biz buraya Kayserili kadınlar için geldik. Kayseri'nin hayal kuran, çocukları, yuvaları, Kayseri ve Türkiye için hayal kuran kadınları için, hedefleri olan kadınları için geldik. Toplantımızı halka açık yapıyoruz. Burada amacımız büyüyen ve güçlenen Kayseri'ye bir de kadınların gücüyle omuz vermek. Daha şehrin sınırlarına girerken nasıl güzel bir şehre girdiğimizi görüyoruz. Kayseri kadim bir şehir, medeniyetler şehri. Hep sanayisi ile bilinir ama aynı zamanda medeniyetler beşiği olan bir şehir. Her dönem kendini ifade etmiş ve göstermiş güzel bir şehir. Biz de burada olmaktan son derece mutluyuz. Bugün kamunun son 20 yılda artan, farklı bakanlıklar üzerinden yapılan hibe destekleri var. Bunları size anlatmak için buradayız. Özellikle kadınlar lehine olan, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan hibe ve destekleri anlatacağız. Biz biliyoruz ki kadınlar her daim emekçilerdir. Ben biliyorum ki Kayseri'nin her köşesindeki kadın başarabilir. Zaten Kayseri'nin hamurunda başarmak var. Bundan hiç şüphemiz yok ama biz kadınlara biraz daha cesaret verelim ve biraz daha kapıları onlar için aralayalım istiyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kamu kurum yetkilileri tarafından toplantıya katılan kadınlara hibe ve destekler konusunda bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması

Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Açıklaması - Son Dakika
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