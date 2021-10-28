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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2021 13:44
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Tüm sıkıntılara ve saldırılara rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkacak ve kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Tüm sıkıntılara ve saldırılara rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkacak ve kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." dedi.

Özkan, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama mesajında, koca bir çınar olan Cumhuriyetin, 98'inci yıl dönümüne ulaşmanın sevinci içinde olunduğunu belirtti.

Vatandaşların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Özkan, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Özkan, "Cumhuriyet, Mavi Vatan'da, Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da haklarını savunabilmektir. 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyebilmektir. Yerli üretim, milli sanayi demektir. Diplomatik yollarla ülkemize diz çöktürmek isteyenlere had bildirmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü ve dirayetli olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Tüm sıkıntılara ve saldırılara rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkacak ve kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Nasıl, İstiklal Harbi'mizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza; 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir.' diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir. İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiği 'daha adil bir dünya mümkün' çağrısının yankıları da giderek genişlemiştir. Çok şükür, hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Cahit Özkan, Cumhuriyet, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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