AK Parti karınca modeli saha çalışmasını sürdürüyor: Bu kez durak Buca - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen karınca modeli saha çalışması kapsamında partililer, bu kez Buca ilçesini ziyaret etti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte 300 kişilik bir ekip, Bucalılarla kucaklaşarak esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret yaptı. Sürekli, ilçedeki hükümet yatırımlarının süratle devam ettiğini vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yürütülen karınca modeli saha çalışması devam ediyor. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte 300 kişilik bir ekip, bu kez Buca ilçesini ziyaret etti.

Başkan Sürekli, her gittiği ilçede olduğu gibi Buca'da da üniversite gençliği ile bir araya geldi. DEÜ Eğitim Fakültesi önünde kurulan stantlarda gençlerle sohbet eden Sürekli, AK Nokta'yı ziyaret etti.

Ardından Forbes Sevgi Yolu esnafı ve Dernek Başkanı Abdülkadir Kaya'yı da dinleyen Sürekli, çarşının eski günlerini aradığını söyledi. Başkan Kaya, Buca'daki sorunlar hakkında da Sürekli'ye bilgiler verdi. Buna karşılık Başkan Sürekli, 2024'te AK Parti belediyeciliği ile tüm bu sorunların aşılacağını aktardı. Sürekli, "Forbes, AK Parti ile CHP hizmetindeki farkı sonuna kadar yaşıyor. Bizim dönemimizde hayata geçirilen düzenlemelerin yerinde yeller esiyor. Esnaf kesilen cezalardan, temizlik sorunundan, plansız, yersiz uygulamalardan şikayetçi. CHP'li Belediye Başkanlarını daha hiç görmemişler. Bucalılar alt yapı, kentsel dönüşüm gibi pek çok hizmetten mahrum. Altyapı dökülüyor, yollar perişan. Özet olarak Buca'nın çilesi de aynı. İmar durumları karmakarışık. Vatandaş mağdur. Yıllardır yol, kaldırım çalışması yapılmıyor. Bir üniversite kenti, ama CHP'li yerel yönetimin gündeminde bu yok; gençliğe dair en küçük bir yatırım ve hizmet yok. Bunlar bizim değil, ilçe halkının söyledikleri. Buca; AK belediyecikle tanışma heyecanı içinde. 2024'te bu buluşma mutlaka yaşanacak" diye konuştu.

Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde geriye sayım

Kentte devam eden hükümet yatırımları ile ilgilide bilgi veren Başkan Sürekli, "30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde zarar gören Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin yeni binası 120 gün sonra hizmete sunulmuş olacak. Biliyoruz ki, Bucalı hemşerilerimiz bunu dört gözle bekliyor. Yakından takip ediyoruz, sona gelindi ve yine Buca'ya yakışan olacak. Kaymakamlık hizmet binasının inşaatı hızla sürüyor. Vatandaşımızın konfor ve kolaylığını gözetiyoruz; binamız tüm müdürlükleri barındıracak. Yine yapımı devam eden Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının bünyesinde; sağlıklı yaşam alanı, İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı, verem savaş, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, 112 acil müdahale merkezleri yer alacak. Yaklaşık 25 Milyon TL'lik bir yatırım olan Buca Diş Hastanesi'nin yapımına başlandı. 232 derslikli 8 okulumuzun inşaatı aralıksız sürüyor" dedi.

Ufuk Mahallesi Muhtarlığını, Üzümlüler Derneği'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca'nın, şehrin köklerini barındıran özel bir ilçe olduğunu söyledi. "Kökler ne kadar güçlüyse, gövde ve dallar da o kadar güçlüdür" diyen Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz o köklere sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken; ne 'bize ne!' deriz, ne yoruluruz, ne de doğru işe taş koyarız. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki Buca Metrosu'nun önünü açarken de ilçenin yerleşim alanları arasında sıkışıp kalmış 62 yıllık Buca Cezaevini tahliye ederken de böyle düşündük. Bu iki kritik konuda; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizim hizmet anlayışımız, halkın yararına uzattığımız her el, yine halkın yararınadır. Buca için de var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer, burada taş üstünde taş görüyorsanız, mutlaka dahlimiz, elimiz vardır." - İZMİR