AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı diye önümüze getirilen şey, suni bir yapı" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet İttifakı diye önümüze getirilen şey, suni bir yapı, içselleştirilmemiş, birbirlerinin politikalarını kabul etmeyen bir yapı." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin başlayacağını anımsattı.

Bütçenin yaklaşık 1,5 trilyonluk bir geliri ön gördüğünü belirten Aydemir, bütçede en yüksek payın da eğitime ayrıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyaretine değinen ve buna ilişkin eleştirilere yanıt veren Aydemir, "Ne yapıyoruz oralarda? Oralarda, bizim ülkemizde üretilen ürünlerin ihracına gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatarak, "Muhalefetin destek verip vermeyeceği merak konusu, bu konuda değerlendirmeniz nedir?" soruna Aydemir, "Dünkü tezkerenin oylaması sonrasında bir fotoğraf çıktı ortaya. CHP kerhen oy verdi, onu zaten söyledi. HDP karşı çıktı, biliyorsunuz. Buradaki fotoğraf da ortaya bir şey koyuyor; Millet İttifakı diye önümüze getirilen şey, suni bir yapı, içselleştirilmemiş, birbirlerinin politikalarını kabul etmeyen bir yapı." yanıtını verdi.