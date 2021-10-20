AK Parti'li Taşkın: "İktidarımızda Mersin'e yapılan yatırım tutarı 38 milyarı geçti" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "19 yıllık AK Parti iktidarımızda eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sosyal yardımlardan toplu konuta her alanda Mersin'e yapılan yatırım tutarı tam 38 milyarı geçti." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak 19 yıldır Türkiye'ye ve millete eser ve hizmet kazandırmak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu iddiamızı geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyasetiyle, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Mersin'i de bu dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuşturduklarını vurgulayan Taşkın, "AK Parti olarak Türkiye'yi kat be kat büyütürken Mersin'de bu büyümeden nasibini aldı. 19 yıllık AK Parti iktidarımızda eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sosyal yardımlardan toplu konuta her alanda Mersin'e yapılan yatırım tutarı tam 38 milyarı geçti. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen ay Mersin'e teşriflerinde gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde yatırım tutarı 3 milyar 260 milyon lira olan tamamlanmış projelerin resmi açılışları yapıldı." diye konuştu.

Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde 5 bin 617 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 726 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Toplam 61 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı toplam 7 milyar liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettik. Mersin'i 1300 yataklı Şehir Hastanemizle buluşturduk. Şehir Hastanesi standardındaki 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemizin yapımında sona aşamaya gelindi ve çok yakında taşıma işlemleri başlayacak. Aralarında 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor."

AK Parti'li Taşkın, Mersin'de yapılan hizmetleri ve devam eden projeleri de anlattı.