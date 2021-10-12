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AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

12.10.2021 15:25
AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıya AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İl Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban ve önceki dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can, parti yöneticileri ile üyeler katıldı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Odunpazarı'mızda yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine girmek için çalışacağız. İlçemize yapılan yatırımları anlatmamız lazım. Şehir Hastanesinden Millet Bahçesi'ne, Dedekorkut Parkı'ndan Diş Hastanesine, Yenikent Kapalı Spor Salonu'ndan Vergi Dairesi'ne kadar AK Parti hükümetimizin ilçemize yaptığı hizmetleri, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşıp anlatmamız lazım. Maalesef Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçemizde hepimizin gördüğü gibi yapılmayan sokaklar, toplanmayan çöpler, vadedilmiş ama yerine getirilmemiş sözler var. Onlar ancak lafla siyaset yaparlar. Biz ise AK Parti olarak icraatla siyaset yaparız."

Ayrıca, Acar, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Odunpazarı ilçesini, Eskişehir'i ve diğer ilçeleri AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi çalışmalarını tevazu, samimiyet, gayret ve dürüstlük ilkeleriyle hep birlikte sürdüreceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz. Gençlerimizle buluşup onlara AK Parti'yi anlatmamız lazım. Yaşlılarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorup dertlerini dinlememiz lazım. Cadde cadde dolaşıp esnaflarımızla hasbihal etmemiz lazım. Pazarlara girip pazarcı kardeşlerimizi dinlememiz lazım. Görüyorum ki, AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmek üzere, önceki dönemlerde görev almış tüm teşkilat mensuplarımızla, dava arkadaşlarımızla birlikte birlik ve beraberlik içinde kapı kapı dolaşmaya hazırız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olacağız."

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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