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Akşener: Bu bütçede, millet yok - Son Dakika

Akşener: Bu bütçede, millet yok

27.10.2021 13:37
Akşener: Bu bütçede, millet yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 yılı bütçesini eleştirerek "Bu bütçede yoksulluğa çare yok, enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok, bu bütçede, millet yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 yılı bütçesini eleştirerek "Bu bütçede yoksulluğa çare yok, enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok, bu bütçede, millet yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener milli güvenlik konusuna vurgu yaparak "Geçtiğimiz hafta, bir kez daha gördük ki; Sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Koltuğunu sallayan her şey ve herkes, kendisi için bir milli güvenlik tehdidi. Geçinemiyor musun? O zaman teröristsin. İflasın eşiğinde misin? O zaman hainsin. Sosyal medyada, eleştiri mi yazdın? O zaman milli güvenliğimiz için bir tehditsin" dedi.

'GRİ LİSTE'YE GİRİYORSUNUZ'Akşener, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğinin söylendiğini anımsatarak "Bugün ülkemizi, ilk 20 ekonominin bile dışına çıkarttılar. Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda, gire gire, 'gri liste'ye girdik. Bu gri listede; dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasından, hiçbir ülke yok. İlk 20 ekonomisi arasından da, yine hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomisi arasından ise, sadece Türkiye var. Peki bu listede başka kimler var? Mesela bu listede; Burkina Faso var, Zimbabwe var, Uganda var. Mesela; Filipinler var, Kamboçya var, Suriye var. Gördüğünüz gibi, listedeki her ülke, başlı başına bir başarı hikayesi. Peki bu listeye, neye göre giriliyor, biliyor musunuz? Eğer ülkenizde, yoğun miktarda para aklanıyorsa, terörist gruplar, ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı, hiçbir mücadele sergilemiyorsanız; işte o zaman, 'gri liste'ye giriyorsunuz. Şu rezilliğe bakar mısınız? Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.'BU BÜTÇEDE, MİLLET YOK'Meral Akşener, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan 2022 yılı bütçesini eleştirerek, "Bu bütçede; yoksulluğa çare yok, enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Bu bütçede çitçilerimize yeterli destek yok, milletin borçlarına çare yok, işçinin, işverenin, emeklinin, hayatını kolaylaştıracak adımlar yok, EYT'liler yok, 4/B'liler yok, hatta söz verilmesine rağmen, 3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle; bu bütçede, millet yok, millet. Peki ne var? Millet yok; ama, mesela; 5'li müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye, onlar için, 2022 yılında, 42,5 milyar lira daha, ödenek konulmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Milyonlarca çiftçiye verilen desteğin, iki katı para demek" dedi. 'KUR LOBİSİ KAZANDI MİLLETİMİZ KAYBETTİ'Akşener, döviz kurunun artmasına ilişkin "Faizi indirip, döviz kuru yükseldikçe, ihracatın artacağını iddia ediyorlar. Bir de isim bulmuşlar, 'rekabetçi kur' diyorlar. Bu müthiş yeni teori doğrultusunda, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, politika faizini, 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti. Dolar 10 liraya dayandı. Kur lobisi kazandı, milletimiz kaybetti. Kararın bizzat sayın Erdoğan'ın talimatıyla alınmış olduğunu, cümle alem bildiği için de; Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna, son çivi de bu şekilde çakılmış oldu" dedi.'DURMUŞ BAŞKANIM MİLİM SAPMAZ'Akşener, Irak ve Suriye'de TSK'nın görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını içeren tezkereye 'hayır' oyu veren eski Merkez Bankası Başkanı partisinin milletvekili Durmuş Yılmaz'a "Durmuş Başkanım, 'iyi ki emekli olmuşum' diyorsunuz değil mi? Sizin başkanlığınızda çiviyi çaksalar ne yapardınız? Benim bildiğim Durmuş Ağabeyim kesin kavga ederdi. Doğru bildiği yoldan milim sapmaz" diye konuştu.


Togo Cumhuriyeti, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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