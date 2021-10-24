Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da

24.10.2021 00:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, İş Adamı Teoman Zeydan ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Havalimanında bir süre beklenen Bakan Soylu, buradan daha sonra üs bölgeye geçti. Yarın yapılacak program için Hakkari'ye geçeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da
Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da

Süleyman Soylu, Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da - Son Dakika


Son Dakika

Ümit Özat'tan olay yaratacak sözler! Daha önce Ali Koç'a kimse bu kadar sert yüklenmedi 23:33 Ümit Özat'tan olay yaratacak sözler! Daha önce Ali Koç'a kimse bu kadar sert yüklenmedi Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 23:04 Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı 22:31 Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı
Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti 20:38 Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş 19:37 Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat 19:07 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat
Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı 17:46 Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
23:08
Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı         
23:00
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi         
21:03
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım         
18:33
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti         
15:15
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 01:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu, Yüksekova'da - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement