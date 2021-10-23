Üye Girişi
Bakan Vedat Bilgin: "Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır" - Son Dakika

Bakan Vedat Bilgin: "Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır"

23.10.2021 02:05
Bakan Vedat Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, dolardaki dalgalanmaları, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde kıracaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Türkiye, dolardaki dalgalanmaları, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde kıracaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Hak-İş Konfederasyonun kuruluşunun 46. Yılı dolayısıyla düzenlenen programda, sendikal hareketin önemine vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'de sendikal hareketin içinde Hak-İş'in önemli bir yeri var. Hak-İş kurulduğu günden bu tarafa hep belli ilkeleri, belli bir dünya görüşünü emekle bütünleştirerek o dünya görüşü içerisinde emeğin değerini sadece temsil ederek değil, aynı zamanda arayarak, düşünsel olarak da inşa ederek bir mücadelenin içerisinde bulundu. Emek, insanın kendisini gerçekleştirdiği en büyük imkanıdır. Bu imkanı korumak, emeği geliştirmek sadece işçilerin değil, sendikaların da görevidir. Türkiye'de başka işçi sendikaları da bulunmakta. Bu da demokratik bir toplumda olması gereken bir şeydir. Yani emek mücadelesini veren sendikalar aynı zamanda emeği daha iyi temsil etmek, emekçinin haklarını korumak için birbirleriyle rekabet içerisinde olmalılar" dedi.

"Türkiye son müdahaleyi 15 Temmuz'da parçaladı attı"

Bugün yeryüzünde son 200 yılın en büyük krizinin yaşandığını dile getiren Bilgin, Şunun için 200 yıl diyorum; batının yükselişi yaklaşık 200 yıl önce oldu. Batı sistemi 200 yıl önce sömürgecilik politikaları ile dünyayı kontrol altına almıştı. Bu sömürünün oluşturduğu ekonomik değer ortaya çıktı. Bunu da gerçekleştirdikleri sanayi devrimi ile bütünleştirerek dünyada üstünlük sağladılar. İşte bugün yaşanan kriz batının krizidir. Pandemi de bu krizi hızlandırdı. Asya ise yükseliş içerisinde. 2. Dünya Savaşı sonrası batı sömürgecilikten, emperyalizme geçerek krizi aşmayı bildi. Batı emperyalist politikalarını, yani; terörle, iç savaşla, doğrudan askeri müdahalelerle, askeri darbelerle müdahale araçlarını devreye sokuyor. Son müdahaleyi 15 Temmuz'da Türkiye parçaladı attı. Türkiye bağımsız bir ülke olarak, yoluna devam etmek istediğini bütün dünyaya gösterdi" şeklinde konuştu.

"İhracat ürünlerimizin içerisindeki, ithalat oranını düşüreceğiz"

Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesi, enflasyon ve faiz konularına değinen Bakan Vedat Bilgin, "Enflasyon sorunu var bunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde var. Salgın krizinin getirdiği sonuçlar, kapanmalar, üretimin durması bütün bunlara rağmen Türkiye bu salgınla en başarılı mücadeleyi veren birkaç ülkeden birisi. Türkiye üretiminin gücüyle, işçisinin emeğiyle, mühendisinin alın teriyle ve bu topraklarda yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözecektir. Dolardaki dalgalanmalar, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracaktır. Türkiye bunu ihracata bağlı üretim modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki, ithalat oranını düşüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır
Bakan Vedat Bilgin: Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır

Vedat Bilgin, Enflasyon, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Vedat Bilgin: 'Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır' - Son Dakika


Son Dakika

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 00:46 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
AK Parti'den 22:12 AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi 19:27 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı 17:34 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti 16:29 Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu         
20:05
Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti         
19:24
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 02:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin: "Türkiye, dolar-faiz-enflasyon arasındaki sarmalı kıracaktır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement