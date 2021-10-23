Üye Girişi
Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kimse yatağa aç girmez" - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kimse yatağa aç girmez"

23.10.2021 15:18
Başkan Çerçioğlu:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanları'nın "Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" başlığı ile Kuşadası'nda düzenlediği programda konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanları'nın "Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" başlığı ile Kuşadası'nda düzenlediği programda konuştu. Çerçioğlu konuşmasında projelerini tek tek anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Tüm CHP'li ilçe başkanlarımızla projelerimizi tıkır tıkır yerine getiriyoruz. Özellikle Kuşadası ve Didim bizi dünyaya açılan pencerelerimiz olduğu için olağanüstü çalışmalar yürütüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük çılgın projemiz kadın kooperatiflerimizdir. 26 kadın kooperatifi ile çalışıyor ve kooperatif kuracak kadınlara destek oluyoruz, ekipman desteği hediye ediyoruz. Ürünlerin pazarlanması önemli. Aydın'da 13, İzmir'de 1 olmak üzere Halk Ege Şubeleri kurduk ve kadınlardan gelen ürünleri satıyoruz. Kadınlarımızı hem ev ekonomisin hem de kazanılan para ile kız çocuklarını okutuyorlar. Bu yıl üç milyon ata tohumundan fide üretip dağıttık ve kurduğumuz köy pazarında vatandaşlarla buluşturduk. Hayvancılıkta girdi maliyetleri sebebiyle gübre ve yem desteği sağladık. Sakız koyunu en iyi cinstir ve 3'er koyun verdik. Sütlerini satın aldık ve Ege Et Şubelerinde halkla buluşturduk. Eğer Aydın'da yaşıyorsanız asla yatağa aç girmezsiniz, soğukta üşümezsiniz. Çünkü CHP'li belediyeler sizin yanınızda. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü her şey çok güzel olacak" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu: Aydın'da kimse yatağa aç girmez
Başkan Çerçioğlu: Aydın'da kimse yatağa aç girmez

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçioğlu: 'Aydın'da kimse yatağa aç girmez' - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak 16:03 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir 15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Son Dakika Haberleri
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.         
16:00
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı         
15:56
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı         
15:39
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kimse yatağa aç girmez" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement