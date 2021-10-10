Üye Girişi
Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi

10.10.2021 17:09
Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ankara gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ankara gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim programının ilk dersinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini belirten Başkan Dağtekin, "Eğitim programı öncesi genişletilmiş il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum, cumhurbaşkanımızın bitmez tükenmez enerjisi bize ilham kaynağı oluyor. Bugüne olağanüstü durumlar dışında il başkanları toplantımızı hiç ihmal etmedi. Bir gün önce ülkenin en ücra köşesinde açılıştan açılışa katılıyor, sonraki gün yurt dışı ziyaretleri oluyor, bu arada da iç ve dış siyasetin önemli konularında bakanları ile görüşmeye hiç ara vermiyor. İl başkanları toplantımız oldukça verimli geçti. Adıyaman'ımızın sorunlarını bu toplantılar vesilesiyle ilgili bakanlıklara iletiyor anında sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz. Biz siyasetimizi adalet ve hakkaniyet üzerine temellendiriyoruz ve sürekli sahadayız. Acil ihtiyaçlara öncelik tanıyarak, daha önce hiç görülmemiş yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdürmenin gayretindeyiz. İnşallah bu toplantılar vesilesiyle Adıyaman'ımızın temel sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından gerçekleşen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu eğitimine yönelik te değerlendirmelerde bulunan Dağtekin, "AR-GE ve eğitim başkanlığımız tarafından düzenlenen teşkilat akademisi liderlik okulu eğitim programı kapsamında üç kademe 81 il başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları MKYK üyelerimizin katılımıyla birçok konu üzerinde aydınlatıcı konuları ele aldık.

Teşkilat akademisi liderlik okulu eğitim programı belki de dünya siyasi tarihinde en önemli hamlelerden biri olarak görüyorum. Bu eğitim programı 96 bin kişilik dev bir eğitim programı. Eğitim programımızın ilk gün dersini Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık.

Bu programın en temel amaçları, teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi, son günlerde millet ittifakı partilerinin sosyal medyadan her türlü manipülasyonlarına ve dezenformasyonlarına karşı teşkilatlarımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarılmasıdır. AK Parti iktidarı boyunca icraatlarımızı sahada en ince detaylarına kadar vatandaşlarımıza anlatılması, yine muhalefetin gayri ahlaki ve gayri nizami bir şekilde siyasi harp mantığıyla devam ettirdiği algıları püskürtme ve birçok konu başlığının yer aldığı bir eğitim programı olarak değerlendirebiliriz.

Gelecek vizyonumuza ve ufkumuza yön verecek ve büyük ölçüde istifade ettiğimiz eğitim programımızın ilk gününde, eğitim açılış konuşmasıyla ilk dersi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm teşkilat yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyareti, Ulucanlar Cezaevi gezisi ve kıymetli sanatçımız Uğur Işılak'ın verdiği konsere iştirak ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi
Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi
Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Adıyaman, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti 17:51 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım 17:35 KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti 17:19 Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 16:28 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 15:25 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 14:42 Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi 14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:50 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:35 KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım
17:34 Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
17:19 Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti
16:57 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 10 Ekim 2021
Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu         
18:05
"Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar         
17:49
Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi         
17:34
Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik         
17:22
Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi         
16:42
İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor İstanbul'daki taksi soruna İlber Ortaylı'da tepki gösterdi: İnsanlar evlerine gidemiyor         
16:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı         
14:41
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 18:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement