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Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu

26.10.2021 10:30
Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte, Belediyeye ait Hizmet Yerleşkesindeki Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü yöneticileri ve saha ekipleriyle kahvaltıda buluştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte, Belediyeye ait Hizmet Yerleşkesindeki Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü yöneticileri ve saha ekipleriyle kahvaltıda buluştu.

Başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Ali Özkan, personelin istek, talep ve görüşlerini dinledi. Özkan burada yaptığı konuşmada, "Kaynakların doğru kullanımı çok önemli.Göreve geldiğimizde, büyükşehir yasasından sonra bir ilçe belediyesinin önemli projesi olarak, yeni kaynaklar oluşturması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü hizmet sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için bu konu çok önemli.Hamdolsun biz ilk önce yaptığımız tasarruf tedbirleriyle, daha sonra yeni kaynak arayışlarıyla, Bursa'da örnek olacak belediye konumundayız" dedi.

Belediyecilik gönül işidir

" Karacabey Belediyesi'nde çalışarak Karacabey halkına hizmet eden, belediye başkanından belediye başkan yardımcısına, müdürlerinden saha çalışanlarına kadar herkes aynı ekibin bir parçası" diyen Başkan Özkan,"Bir vücudun azaları gibi uyumlu, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe, hizmet kalitesi ve verimlilik de artacaktır. Biz, çalışan her kardeşimizi, mesai arkadaşımızı; bir yol arkadaşımız, ekip arkadaşımız olarakkabul ediyoruz. Ast üst ilişkisi göz etmiyoruz ama şuna vurgu yapıyoruz: Belediyecilik bir gönül işidir. Severek yapıldığında, verimliliğin alınabildiği bir faaliyet alanıdır. Onun için bütün arkadaşlarımızın morali, motivasyonu, neşesi yerinde olmalı, birbirimize inanmalıyız. Karacabey'deki hizmet çıtasını daha da yükseltelim, halka hizmeti bir ibadet şuuruyla Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışın mensuplarıyız. Bu çerçevede inşallah çeşitli aktivitelerle, organizasyonlarla, birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecektir" dedi.

3T vizyonu örnek oldu

"Biz, 2014 yılında bir yol haritası belirledik kendimize. 3T vizyonu ile tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar. Bu vizyon, Türkiye'ye başka belediyelere, başka kurumlara da örnek oldu" diyen Özkan, "Biz bunu uygulamaya kararlıyız. Tabii bunu tek başımıza yapamayız, sizlerle birlikte yapacağız. Öncelikle birbirimizi sevmemiz lazım, işimizi sevmemiz lazım. Yüzümüz hep gülsün, yaptığımız işten hep keyif alalım.Buraya ayaklarımız geri geri giderek değil daha ileriye koşarak, bu aşkla gelelim.Gösterdiğiniz gayretlerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu
Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu
Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu

Fen İşleri Müdürlüğü, Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özkan mesai arkadaşlarıyla buluştu - Son Dakika


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