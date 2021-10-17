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Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika

Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü

17.10.2021 10:11
Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a vatandaşlar yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a vatandaşlar yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Akçadağ İlçesinde yapımı tamamlanan kilitli parke taşı çalışmaları ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kazgan kurban kesilerek karşılandı.

Akçadağ Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan Küçükkürne Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ve vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılan Başkan Kazgan, çalışmaların ayrım yapılmaksızın ilçe genelinde sürdüğünü belirterek, belirli bir program dahilinde devam eden çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Başkan Kazgan'ı beraberindeki mahalle sakinleriyle birlikte büyük bir coşku ile karşılayan Küçükkürne Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ise, Akçadağ Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Akçadağ Belediyesi tarafından mahallemizde bir süre önce başlatılan kilit taş çalışmalarının Çakmak Mezrası bölümü tamamlanarak bugün Başkanımızın katılımıyla hizmete sunuldu. Kalan bölümlerde ise çalışmalar sürüyor. Sağ olsunlar bugünde Başkanımız Mahallemizi ziyaret çalışmaları yerinde inceledi. Mahallemiz adına önemli bir hizmet olan çalışmalar için başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu - MALATYA

Ramazan Aslan, Ali Kazgan, Hisarcık, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika
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