Binali Yıldırım Sivas'ta - Son Dakika

Binali Yıldırım Sivas'ta

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programa katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programa katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanarak bir süre önce müze olarak açılan tarihi Gök Medreseyi gezip Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerden bilgi aldı. Yıldırım, müzeyi ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Ardından Cuma Namazı için Sivas Ulucami'ye geçti. Yıldırım namaza geçerken görüp sohbet ettiği vatandaşları da camiye davet etti. Vatandaşlarla Yıldırım arasındaki sempatik diyalog dikkat çekti. - SİVAS

Son Dakika

Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor

Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin

Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek

Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor

En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız

Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı