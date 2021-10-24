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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması

24.10.2021 13:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisinin açılışında yaptığı konuşmada, esnafı orta direk ve devletin ana omurgası olarak gördüğünü belirtti.

Esnafın devlete yük olmadığını, vergi verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, esnafın tüm dünyada özel olarak korunduğunu ileri sürdü.

Anayasa'da esnafın korunması ve teşvik edilmesine ilişkin düzenleme olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Bu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu takdiri size ait. Pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır. Şikayet ediyorsunuz şikayet bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya gitmiyor. Ana noktaya gitmesi için bir bakanlığın olması lazım. Bir siyasi sorumlu olması lazım. Siyasi sorumlu da 'Bizim bunları çözmemiz lazım' diyecek. Bu yok. Bunu yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Bunu yaptığımızda esnafın sorunu kalmayacak."

"Esnafın ayağa kaldırılması lazım"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, marangozluğun değerli bir meslek olduğunu, kendisinin de küçükken marangozluk yapmayı hayal ettiğini söyledi.

Esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük sıkıntı çektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Esnaf gerçekten ezildi, mahvoldu. En büyük haksızlığı yaşadığımız dönem bu dönem oldu esnaf açısından. Zamanı gelince çözülecek. Bunların tamamını çözeceğiz, az kaldı. İster Halkbank, ister herhangi bir banka, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Sadece ana parayı makul taksitlerle alacağız. Esnafın ayağa kaldırılması lazım. Esnaf ayağa kalktığında Türkiye ayağa kalkacaktır. Esnafa değer vermemiz lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Onun çalışacağı alanın planlanması lazım. Gelişmiş ülkelerde aynı sokakta 5 berber dükkanı açamazsınız. Onun planlanması lazım. Herkesin çalışacağı ortamı yaratmak planlamayla olur."

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da zincir marketlerin her şeyi satabildiğini, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan'ın da aralarında yer aldığı protokolle, açılışı yapılan akademi binasını gezdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İzmir, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafa seslendi Açıklaması - Son Dakika
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