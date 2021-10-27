CHP'li Adıgüzel: "KYK yurtlarında öğün başına, cemaat yurtlarında peşin yemek ödemesi yapılıyor" - Son Dakika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yemek yiyen öğrencilere öğün başına ödeme yapılırken; cemaat yurtlarında sanki yemek yenmiş gibi peşin ödeme yapılıyor." iddiasını dile getirdi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kaynak eksikliği nedeniyle Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarında birçok hizmetin sunulamadığını; kaynakların, iktidara yakın cemaat ve vakıflara aktarıldığını öne sürdü.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı yöneticilerin isimlerini sıralayan Adıgüzel, "15 Temmuz'a nasıl gelinmişse, o gün bir tane olan tehlike bugün onlarca olmuştur. Bu vakıflar ülke için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu cemaat ve vakıflar taşra teşkilatlarına tahmin edilenden daha derin nüfuz etmiştir; kamuyu, bakanlıkları, taşra teşkilatlarını parsellemiştir." ifadelerini kullandı.

Elindeki maskeyi basın mensuplarına gösteren ve Ordu'da okullarda öğrencilere dağıtıldığını anlatan Adıgüzel, laboratuvarda analiz ettirdiği bir maskenin hiçbir koruyuculuğunun bulunmadığının tespit edildiğini iddia etti. Adıgüzel, "İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki İşte bu tarikatçı, cemaatçi müdür yardımcıları çocuklarımıza bunları reva görmüştür." dedi.

CHP'li Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarındaki öğrencilere verilen yemek desteğine ilişkin "KYK yurtlarında yemek yiyen öğrencilere öğün başına ödeme yapılırken; cemaat yurtlarında sanki yemek yenmiş gibi peşin ödeme yapılıyor." diye konuştu.