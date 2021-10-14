CHP'li Beko: "Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektör" - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kullanılmış kağıdın geri dönüşümünün hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azalttığını belirterek "Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektördür." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında geri dönüştürülebilir atık toplayıcılarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Bu kişilerin cam, kağıt, metal, plastik gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladığını söyleyen Beko, İstanbul'da 100 bin Ankara'da 200 binin üzerinde kişinin bu işi yaptığını vurguladı.

Kani Beko, atık toplayıcılarının yeniden değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüm sektörüne kazandırma açısından önemli görev üstlendiklerine işaret ederek " Türkiye'de kayıt dışı olarak toplanan ambalaj atıklarının yarısı sokak toplayıcıları tarafından kazandırılmaktadır." dedi.

Söz konusu işçilerin 2,5 litrelik plastik şişeyi geri kazandırması neticesinde 6 saatlik elektrik enerjisinin tasarruf elde edildiğini aktaran Beko, "Dönüşen her ton cam için 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. Kullanılmış kağıdın geri dönüşümü hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azaltmaktadır. Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektördür." diye konuştu.

Beko, atık toplayıcılarının iklim değişikliği ile mücadele konusunda topladıkları atıklarla büyük bir görevi yerine getirmiş olduğunu ifade ederek bu kişilere sahip çıkılmasını istedi.