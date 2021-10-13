DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydemir Gaziantep'te - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Aydemir, Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aydemir, il başkanlığından kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Partisinin Gaziantep'teki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydemir, seçim olmadan haftanın üç günü yapılan saha çalışmalarıyla halkın ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Gaziantep sanayicisinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirten Aydemir, "Küresel bir sorun haline gelen konteynır sorunuyla ilgili çözümlerimizi hazırlıyoruz. Ülkemize döviz kazandıran Gaziantep sanayicileri için güçlü bir lojistik ağın oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Gaziantep'te demiryolu ağını genişleterek, liman kentlerine ulaşımı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi olarak sektörel politikalarda verimlilik artışı ve ileri teknoloji kullanımı yoluyla sanayinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te gıda, halı, tekstil, makine ve tarımsal sanayiye dayalı işletmelerin ihracat odaklı küresel rekabet güçlerini artıracağız. İhracatta ileri teknoloji kullanımını ve yüksek katma değerli ürünleri teşvik edici politikalarda Gaziantep için özel çalışmalar yapacağız. Bu şehrin ekonomik dinamiklerini daha güçlü harekete geçirecek her türlü çalışmayı yapacağımızı belirtmek istiyorum."