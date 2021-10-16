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Erdoğan Tok'tan AK kadınlarla vefa buluşması - Son Dakika

Erdoğan Tok'tan AK kadınlarla vefa buluşması

16.10.2021 16:22
Erdoğan Tok'tan AK kadınlarla vefa buluşması

AK Parti'de 2001 yılından bu yana görevde bulunmuş kadınlarla bir araya gelen Eski TBMM Müşaviri ve eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, dargınlıkların, küskünlüklerin kenara atılıp birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde kenetlenme vakti olduğunu söyledi.

AK Parti'de 2001 yılından bu yana görevde bulunmuş kadınlarla bir araya gelen Eski TBMM Müşaviri ve eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, dargınlıkların, küskünlüklerin kenara atılıp birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde kenetlenme vakti olduğunu söyledi.

Erdoğan Tok, 2001 yılından bugüne AK Parti'nin her bir kademesinde görevde bulunmuş parti teşkilatı mensubu kadınlarla düzenlenen vefa buluşmasında bir araya geldi. Yoğun bir katılımın olduğu, AK Parti belde ve ilçe teşkilatı ile mahalle yönetiminde görev yapmış kadınlarla buluşan Erdoğan Tok, dargınlıkların, küskünlüklerin kenara atılıp birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde kenetlenme vakti olduğunu vurguladı.

"AK Parti bir vefa hareketidir"

Uzun bir zaman birbirini görmeyen, bir araya gelmemiş, getirilememiş AK Parti'ye gönül veren kadınların bir araya geldiği programda konuşan Tok, "AK Parti bir vefa hareketidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman vefalı olmaktan, ahde vefadan bahsederek ne kadar vefalı olduğunu her fırsatta gösterir. Herkes bilir ki, 'vefa demek' Recep Tayyip Erdoğan demektir. Cumhurbaşkanımız, 'Kendi teşkilatına, kendi teşkilat mensubuna vefa göstermeyen, şehrine, ülkesine ve milletine de vefa gösteremez' der. Vefa, AK Parti'ye gönül verenleri kucaklamak demektir. Bu nedenle AK kadroların en önemli özelliği; tüm uzuvları ile bir olmak, beraber olmak, geçmişten bugüne tüm teşkilat mensuplarına, davanın neferlerine, gönlünü bu davaya adamış insanlara vefa göstermektir" dedi.

"Ortak bir dava için mücadele ediyoruz"

Siyaset anlayışının temelinde önce Allah, sonra millet rızasının yattığını ifade eden Erdoğan Tok, "AK davaya gönül vermiş 2001'den bu yana davamızın sancaktarlığını yapan teşkilatımızın her bir kademesinde emeği geçen eskimez bayan teşkilatçı yol ve dava arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Biz AK Parti'li dava arkadaşlarımız ile büyük bir aileyiz. Bizim derdimiz partimize karınca misali katkı ve destek vermek. Sahada aktif bir şekilde bulunmamızın nedeni kenarda bekleyip durmak değil, davamızın neferi olarak hizmet etmektir. Cumhurbaşkanımız gitsin, AK Parti gitsin diyenleri yerel yönetimlerin basiretsizliğini, iş bilmemezliklerini hep birlikte görüyoruz. Yereli idare edemeyenlerin ülke yönetimine talip olduklarına müşahede ediyoruz. Biri, 'ben Cumhurbaşkanı adayıyım' diyor, öteki 'Başbakan ben olacağım' diyor. Kendi aralarında birlik ve beraberlik yok. Millet İttifakı'nın adayı bile belli değil. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız liderliğinde 2023, 2053 hedeflerimiz var. Ortak bir dava için mücadele ediyoruz. Yolumuz aynı kutlu dava, yolumuz aynı kutlu yol. Bizim hepimizin ortak tek bir noktası var. Hepimiz davamıza inanmış insanlarız. Şahsi hesaplar yapmadan, şahsi çıkarlar gözetmeden liderimizin önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda koşan insanlarız" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdoğan Tok'tan AK kadınlarla vefa buluşması - Son Dakika
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