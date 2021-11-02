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Fransa, balıkçılık krizi konusunda İngiltere'ye yönelik yaptırımları erteledi - Son Dakika

Fransa, balıkçılık krizi konusunda İngiltere'ye yönelik yaptırımları erteledi

02.11.2021 00:23
Fransa, balıkçılık krizi konusunda İngiltere'ye yönelik yaptırımları erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere-Fransa arasındaki balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacakları yaptırımları 1 gün daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere-Fransa arasındaki balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacakları yaptırımları 1 gün daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı.

Fransa-İngiltere arasındaki balıkçılık krizinde geri adım atıldı. Fransa, Brexit sonrası İngiltere'nin Fransız balıkçılara çok az ruhsat vermesi nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yüklerini boşaltmasını yasaklama ve kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerinin artırılması gibi yaptırımların uygulanmasını 1 gün erteleme kararı aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, her iki tarafın müzakerecilerinin Brexit sonrası balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için yeni teklifler üzerinde çalışabilmeleri için İngiltere'ye yönelik planlanan ticari yaptırımların 1 gün ertelediğini aktardı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılan Macron, "Bu öğleden sonra Başbakan Johnson'a yaptığım bir teklif temelinde tartışmalar yeniden başladı. Görüşmelerin devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, "Anladığım kadarıyla İngilizler yarın başka tekliflerle bize geri dönecekler. Tüm bunlar üzerinde çalışılacak. Günün sonunda yarın nerede olduğumuzu göreceğiz, işlerin gerçekten değişip değişmediğini göreceğiz" dedi.

Macron ayrıca, "Dileğim, tüm bu konularda bir çıkış yolu bulabilmemiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, söz konusu krizin 48 saat içinde çözülmesi gerektiğini belirtmişti

Bugün erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Fransa'ya yaptırım tehdidinden vazgeçmesi veya 48 saat içince Brexit ticaret anlaşması kapsamında yasal işlemle karşı karşıya kalacağını ifade etmişti. Truss, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık endüstrimiz de dahil olmak üzere tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, aksi takdirde harekete geçmek için AB ile olan ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız" ifadelerini kullanarak, "Bu sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerekiyor" dedi.

"Top İngiliz sahasında"

Macron dün İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Gerginlik istemiyorum, 10 aydır çalışıyoruz. Bazı balıkçılara ruhsat verildi ve bunu memnuniyetle karşılıyorum ama daha birçok ruhsat hala anlaşılmayan nedenlerle verilmedi. Bazı ruhsatlarda hala sabitlenmemiş metodolojiler var. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği, 'Bu yaklaşıma bağlı kalırsanız, misilleme önlemleri alınacaktır' demeye başlamak için her türlü hakka sahiptir" ifadelerini kullanmıştı. Dileğinin misilleme yoluna gitmemek olduğunu ve anlaşmaya varılmasının olduğunu altını çizen Macron, İngiltere'ye bir yöntem önerisinde bulunduğunu açıklamış, "Başbakan Johnson ile anlaştığımız şey budur bir yöntem önerisinde bulunacağız ve kısa vadede anlaşmak için adımlar atacağız. Başbakanlık ekiplerine bu yöntemi hakkında belgeler verdik. Britanyalılar bariz bir adım atmazlarsa 2 Kasım'dan itibaren planlanan yaptırımlar uygulanacak. Şu an top İngiliz sahasında" demişti. - GLASGOW

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa, balıkçılık krizi konusunda İngiltere'ye yönelik yaptırımları erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, balıkçılık krizi konusunda İngiltere'ye yönelik yaptırımları erteledi - Son Dakika
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