Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Sahabiye Medresesi'nde gençlerle sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çiçekçi esnafını gezen ve Kurşunlu Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, bir vatandaşın "Ali Babacan ile ittifak düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Beraber olmayı çok istedim. O biraz farklı düşündü ama olur inşallah." şeklinde yanıtladı.

Davutoğlu, daha sonra İstasyon Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kayseri Hacıbektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret eden Davutoğlu, burada yetkililerle bir süre görüştü.

Davutoğlu, son olarak Talas ilçesindeki bir pazar yerine giderek alışveriş yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.