HDP Eş Genel Başkanı Buldan, DİSK ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve 5 bin lira olması yönündeki tekliflerini bir kez daha hem kamuoyu hem de bütçe görüşmeleri esnasında paylaşacaklarını söyledi.

Buldan, DİSK Genel Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'nin ekonomik sorunları başta olmak üzere birçok sorunuyla yakından ilgilendiklerini anlattı.

Parti olarak özellikle asgari ücret meselesinin kendileri için çok önemli olduğu dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Bugün asgari ücret Türkiye'deki yoksul kesim başta olmak üzere işçinin, emekçinin hayatını çok olumsuz etkileyen bir düzeyde. Biz asgari ücretin vergi dışı bırakılması, aynı zamanda 5 bin lira olması yönündeki teklifimizi bir kez daha hem kamuoyuyla hem de bütçe görüşmeleri esnasında paylaşacağız. Hükümete bu konudaki mesajlarımızı elbette ileteceğiz."

Su, elektrik, doğalgaz ve iletişim faturalarına zam yapılmaya devam edileceğini öne süren Buldan, bunların bir kısmının halka ücretsiz verilmesi konusunda da taleplerinin olacağını sözlerine ekledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da ziyaretin işçi ve emekçiler açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de gelir kaybının yaşandığını ve alım gücünün düştüğünü ifade eden Çerkezoğlu, "Özellikle asgari ücretin, asgari ücret kadar payının vergi ve kesinti dışı bırakılması temel talebimiz. Bu dönemde bu talebin daha da yakıcı bir hal aldığı açık. Bu ülkede işverenlere 2008 yılından beri 4 puanlık bir SGK primi veriliyor ve bunun toplam tutarı 2010'dan beri 150 milyar lirayı aştı bütçeye olan. Çünkü Hazine'den karşılanıyor bu. En azından bu dönemde işçilere de verilsin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.