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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.10.2021 15:26
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Şu anda Türkiye'nin en temel, yakıcı gündemi ekonomi tabii ki. İktidarın basiretsizliği, iş göremezliği Türkiye tarihinde görülmemiş zamlarla, fahiş fiyatlarla halkı baş başa bırakmış durumda.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Şu anda Türkiye'nin en temel, yakıcı gündemi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi tabii ki. İktidarın basiretsizliği, iş göremezliği Türkiye tarihinde görülmemiş zamlarla, fahiş fiyatlarla halkı baş başa bırakmış durumda." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya değinerek, "Halkın olmadığı, halkın sorunlarının hiçbir şekilde yer almadığı, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin yer verilmediği bir vizontele grup toplantısı izledik. Hakikaten grup toplantısının önemli bir bölümünü hazırlanan videolar teşkil ediyordu. Halkın gündemi saptırılmak isteniyor." ifadesini kullandı.

Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin Beştaş, "Şu anda Türkiye'nin en temel, yakıcı gündemi ekonomi tabii ki. İktidarın basiretsizliği, iş göremezliği Türkiye tarihinde görülmemiş zamlarla, fahiş fiyatlarla halkı baş başa bırakmış durumda." değerlendirmesini yaptı. Çok açık bir durum olduğunu vurgulayan Beştaş, "Zamlar, yüksek enflasyon, pul olmuş Türk lirası, borç sarmalı, yoksulluk ve işsizlik, AKP iktidarının alametifarikası olmuş durumda. Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte de bu alamet artık tescillendi. Bunu bütün Türkiye ve dünya kamuoyu aslında görüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon oranını açıkladığını anımsatan Beştaş, şunları kaydetti:

"Tüketici enflasyonunu yüzde 19,8 olarak ifade etti fakat bağımsız ve bilimsel yöntemlerle çalışan Enflasyon Araştırma Grubu yüzde 44,70 olarak bu enflasyon oranını belirledi ve açıkladı. Zaten enflasyonun yüzde 44'ün üzerinde olduğunu AKP Genel Başkanı'nın yeni hedef tahtasından da anlıyoruz. Artık marketler de hedef tahtasında yerini aldı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market fiyatlarına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Beştaş, "Ben hakikaten, Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' açıklamasını bütün Türkiye'nin merak ettiğini biliyorum. Bütün Türkiye yurttaşları adına soruyorum: Peki fiyatlar uygunsa enflasyon neden bu kadar yüksek? Neden yüzde 19,8? Hangi ürünlerin fiyatları uygun bunu kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz."

Bugünlerde en çok tartışılan meselelerden birinin de yurt sorunu olduğunu dile getiren Beştaş, "Öğrenciler yurt, ev bulamıyorlar; buldukları evlerin kiralarını ödeyemeyecek durumdalar, üniversitelerini bırakma aşamasına geldiler. İktidar ne yapıyor? Mağdurları her zamanki gibi yine hedef gösteriyor ve sebep olduğu sorunu görünmez kılmaya çalışıyor. Yurt sorunu olmadığını, bozguncu, terörist olduklarını ilan edebiliyor. Yazlık, kışlık, uçan, yüzen saraylarda yaşayanlar, barınamayan öğrencilerin, kiracıların, sokakta yaşayanların sorunlarını göremiyor." görüşünü savundu.

Meclis açılalı bir hafta olduğunu belirten Beştaş, "Bu bir hafta içinde de 2-3 kezdir 'Kürt sorunu yoktur' diye bir inkarla karşı karşıyayız. Herkes 'çözüm iradesi Meclistir' dediği için, iktidardan panikle, garip bir hezeyanla Mecliste peş peşe inkar açıklamaları yapıyorlar. Olmadığını iddia ettikleri sorun hakkında konuşmaktan dillerinde tüy bitti gerçekten. Madem 'Kürt sorunu yok' diyorsunuz o zaman neyi konuşuyorsunuz? Neden nefes tüketiyorsun. Şunu da söyleyeyim: Bir meselenin olmadığını kanıtlamaya çalışmak aslında o meselenin varlığını kabul etmek anlamına geliyor." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Enflasyon, Ekonomi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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