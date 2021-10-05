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HDP Grup Toplantısı - Son Dakika

HDP Grup Toplantısı

05.10.2021 23:05

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumuz da açıktır.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumuz da açıktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimler üzerinden değil deklarasyonda da altını çizdiğimiz temel ilkeler üzerinde ve müzakere anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar, 27 Eylül'de yayımladıkları deklarasyona ilişkin şunları söyledi:

"Milletvekili seçimlerinde tutumumuz demokrasi güçleri, toplumsal muhalefetle, ezilenlerle, emekçilerle, ekoloji mücadelesi yürütenlerle, kadınlarla, gençlerle yürüttüğümüz mücadele birliğini demokrasi ittifakını daha da büyütmek ve güçlendirmektir. Bunun dışında bir ittifak arayışımızın olmadığını bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Amacımız bütün ezilenlerin, her kesimden insanın, vicdanlı, iyi insanın, inançların, hakların ortak iradesini bu ülkenin çözüm gücü haline getirmektir. Bu saydığım bütün kesimlerle yürüyüşümüzü büyüteceğiz, demokrasi ittifakı adı altında milletvekili seçimlerinde ülkenin bütün sorunlarını açacak güce ulaşacağız. Hedefimiz budur, bunun dışında ne konuşulursa konuşulsun boştur, gereksizdir, anlamsızdır. HDP yoluna bu ışıkla ve hedefle yürüyecektir. Elbette ki siyasal muhalefetle de seçim güvenliğinden geçiş sürecine, demokrasinin yerelden başlayarak güçlü bir biçimde inşasından barışa varıncaya kadar konuşmaktan, müzakere ederek yol bulmaktan yanayız. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı budur. Halkın siyasetten beklentisi budur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumuz da açıktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimler üzerinden değil deklarasyonda da altını çizdiğimiz temel ilkeler üzerinde ve müzakere anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği görüşündeyiz." - ANKARA

HDP Grup Toplantısı
HDP Grup Toplantısı
HDP Grup Toplantısı
HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Milletvekili, Müzakere, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HDP Grup Toplantısı - Son Dakika


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