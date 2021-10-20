HDP'li Paylan: "Yurttaşlarımızın talepleri var ama bu talepler bütçeye yansımış değil" - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Palyan, halkın 2022 yılı bütçesine ilişkin taleplerinin bulunduğunu ancak bütçeye yansımadığını savundu.

Paylan, HDP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin bugün başlayacağını ancak, bütçede ataması yapılmayan öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların, asgari ücretli çalışanların, emekliler ve diğer yurttaşların taleplerinin olmadığını ileri sürdü.

2022 yılı bütçesinin yalnızca yüzde 1'lik kesimin bütçesi olduğunu iddia eden Paylan, "Saraydan gelen bütçe, sarayın, savaşın ve yandaşın bütçesidir. HDP olarak bütçelerin sarayda değil, halkla birlikte hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halkımızın derin bir yoksulluk içinde olduğunu, gençlerin derin bir umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. Birçok ilde kadınların, emekçilerin, yoksulun dertlerini dinledik. Tüm yurttaşlarımızın talepleri var ama bu talepler bütçeye yansımış değil." dedi.

Halkın taleplerinin bütçeye yansıması için HDP olarak mücadele edeceklerini ifade eden Paylan, "Saraya değil, halka bütçe diyeceğiz. HDP olarak 2022 yılı bütçe görüşmelerinin halka açılması talebi ile TBMM Başkanlığına başvurduk. Bu bütçenin, çiftçilerle, işçilerle, emekçilerle, işsizlerle birlikte yapılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.