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İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (2)

17.10.2021 20:54
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan 96 bin 500 kişinin olduğunu belirterek, "Ne torbacısına ne baronuna aman vermeyiz, vermeyeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan 96 bin 500 kişinin olduğunu belirterek, "Ne torbacısına ne baronuna aman vermeyiz, vermeyeceğiz. Çocuklarımızın zehirlenmelerine fırsat sağlamayacağız, imkan tanımayacağız." dedi.

Soylu, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi'nde yaptığı konuşmada, bugün AK Parti'nin 19 yılda bu ülkeye kazandırdığı güç ve istikrar sayesinde her alanda mücadele ettiklerini söyledi.

"40 yıllık PKK terör örgütünün biletini kestik, hepsini mağaralarına hapsettik, 1500-2000 kişiyle kamp yapan bu örgütü, bugün 181 kişiye indirdik. Son teröristin akıbeti yakındır inşallah." diyen Soylu, uyuşturucuya da aman vermediklerini belirtti.

Devletin uyuşturucuyla mücadelesine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu işinin ne baronuna ne torbacısına aman vermiyoruz. Birileri, Meclis kürsüsünden, tam da baronların istediği gibi bu ülkenin uyuşturucu mücadelesi veren polisinin, jandarmasının, sahil güvenliğinin moralini bozmaya devam edebilir, hiç sorun değil. Geçen hafta arkadaşlarımız, Van Başkale'de 383 kilo, Hakkari'de 405 kilo, İstanbul'da 88 kilo eroin, Bursa'da başlayıp İstanbul'da devam eden operasyonda 268 kilo metamfetamin, 555 kilo da kimyasal madde ele geçirdiler. Hepsi sadece bir günde arkadaşlarımızın alın teri ile ortaya koydukları işlerdir. Hala bu gayreti karalayanlar, hala burayı sulandırmaya çalışanlar var. Onları da önce Cenab-ı Allah'a, sonra milletimize havale ediyorum."

"Çocuklarımızın zehirlenmelerine imkan tanımayacağız"

Soylu, "Bugün cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan 96 bin 500 kişi var. Ne torbacısına ne baronuna aman vermeyiz, vermeyeceğiz. Çocuklarımızın zehirlenmelerine fırsat sağlamayacağız, imkan tanımayacağız. Kılıçdaroğlu, 'Uyuşturucu satıcılarından vergi alacağım.' diyor. Onların anlayışı budur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Eroinde dünyanın en büyük yakalamasını gerçekleştirdik. Şu anda 17 tonu aştık. Bu yılın sonu itibarıyla da yine Türkiye'de eroin yakalamalarında büyük bir rekora imza atacağız. Bana kızmışlardı, niçin? Güya demişim ki uyuşturucu satıcısı görürse polisimiz ayağını kırsın. Yanlış demişim, doğru, iyi yapıyorsunuz diyerek sırtlarını sıvazlayalım. Gelecek çocuğa uyuşturucuyu verecek, o gelecek annesini dövecek, evindeki malını, mülkünü çalacak, onlara travma yaşatacak ve cebinde ne var ne yoksa alacak. Cehennemi gösterecek. Ben o uyuşturucu satıcısının gözüne bakacağım, eyvallah diyeceğim. Gözümüz kör olur vallahi. Ne adım atıyorsak bilesiniz ki planla atıyoruz.

100 bin metruk ev tespit ettik, 90 binini yıktık, neden? Çünkü evin dışında en çok metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor, bunu tespit ettik."

(Bitti)

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, AK Parti, Tunceli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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