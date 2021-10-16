Irak'ta seçimin resmi olmayan galibi Sadr'dan ABD'ye 7 koşul - Son Dakika

Irak'ta erken genel seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri artırılırken, resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Şii lider Mukteda Sadr, ABD'ye iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik 7 koşul sundu.

Irak'ta geçtiğimiz hafta yapılan erken genel seçimin sonuçlarının açıklamasına saatler kaldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimin galibinin Şii lider Mukteda Sadr olması ülkede özellikle Şii taraflar arasında tartışmaya neden olmuştu. Bu nedenle seçimlerin açıklanmasına saatler kala başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri artırıldı. Bağdat'ın merkezi başta olmak üzere korunaklı Yeşil Bölge giriş ve çıkışlarında çok sayıda güvenlik güçleri mensubu görevlendirildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri kazanan Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, ABD ile ilişkilerin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile ilişkileri şekillendirmeye yönelik 7 şart sunan Sadr, "Sadr Grubu başbakanlığı devraldığında ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı merak ediliyor" dedi. ABD'nin Irak ile ilişkileri tam egemen bir ülke esasına dayalı olmasını belirten Sadr, ülkede bulunan ABD askerleri ile üslerinin geleceği konusunda ciddi diyaloglar gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ülkedeki protestoların iç mesele olduğunu ve ABD'yi hiçbir şekilde ilgilendirmediğini vurgulayan Sadr, Irak'ın bölgesel savaşlardan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Iraklıların ne batılı ne de doğulu olduklarını ve barış içerisinde yaşamak istediklerini aktaran Şii lider, ABD ile ekonomik ve diğer alanlarda ilişkileri devam edeceğini ve hiçbir baskıya boyun emeceğini dile getirdi. Sadr ayrıca, söz konusu koşullara uyulmadığı takdirde ABD'nin dost değil, düşman olarak kabul edileceğinin altını çizdi.

Irak'ta yapılan seçimin ilk sonuçlarına göre, 329 sandalyeli meclisin 73 sandalyesini Sadr Grubu, 38 sandalyesini eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Sünni Takaddüm Koalisyonu ve 37 sandalyesini ise eski Başbakan Nuri el-Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Listesi kazandı. - ERBİL