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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık" - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık"

27.10.2021 15:16
Kamu Başdenetçisi Malkoç:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma 9 yılda 185 bin 343 başvuru geldiğini belirterek, "Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma 9 yılda 185 bin 343 başvuru geldiğini belirterek, "Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç komisyona yaptığı sunumda, KDK'nın hukuka, hakkaniyete, insan haklarına aykırı işlemlere karşı bireylerin hakkını koruduğunu bildirdi. İdarenin işleyişini ve hizmet kalitesini artırmak için tavsiye kararı verildiğini söyleyen Malkoç, "Hakkını arayan ve hak arama yollarını bilen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktayız. 9 yıldan beri bu çalışmalarımızı istikrarla sürdürmekteyiz. KDK, gücünü anayasadan ve TBMM'den almaktadır. KDK, 9 yıllık süre içerisinde kamuoyunda ve idareler nezdinde farkındalığı artırmaya çalışmış, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, tavsiye kararları ve dostane çözümdeki uzlaşmacı rolüyle insanların adalete erişimini hızlandırmaya çalışmıştır. Önleyici ve itici rolüyle uyuşmazlıkların doğmadan engellenmesine katkı vermiştir. Bilinen ve tercih edilen etkin bir hak arama kurumu olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

KDK olarak hak arama yollarının tanıtılması gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Malkoç, "Hak arama kültürünün

yaygınlaşmasına önem vermekte ve bu yollarla sorun çözme kapasitemizi artırmaktayız" diye konuştu.

"KDK'ya 9 yılda 185 bin 343 başvuru geldi"

KDK'nın kurulduğu günden beri 185 bin 343 başvuru aldığını ifade eden Malkoç, 2021 yılı içerisinde ise 14 bin 599 başvuru yapıldığını bildirdi. Başvuruların yüzde 81'inin internet ortamında yapıldığını kaydeden Malkoç, "80 bin 460 kişi ise kurumumuza bizzat gelerek, telefon veya mail ile bize başvurarak hukuki yardım ve yol göstererek insanlarımıza yardımcı olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık"

İdare ile vatandaş arasında arabulucu, hakem ve barış köprüsü görevi görerek vatandaşın işlerini kolaylaştırdıklarının altını çizen Malkoç, "İyi yönetim ilkelerini yaygınlaştırmak için yöneticilerle, idarecilerle sürekli iletişim halinde olduk. Hakkaniyet ve hukuk kurallarını yerleştirmek için sürekli vatandaşımızla, idarecilerle toplantılar yaparak anlayış yeniliğini geliştirmeye çalıştık. Bu anlamda verdiğimiz tavsiye kararları ve dostane çözüm kararlarıyla mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık. Demokratik kültürün yerleştirilmesine, özellikle yerel yönetimlerde halkın seçimi dışında idareye katılımında büyük destek verdik" dedi.

Hak arama kültürünü yaygınlaştırma faaliyetlerinin Covid-19 döneminde de çevrim içi olarak devam ettiğini kaydeden Malkoç, "Pandemi dönemine rağmen Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Düzce, Samsun, Mardin olmak üzere birçok ilde valilerin, belediye başkanlarının muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle buluşmasını sağladık. Gençler ve çocuklar arasında hakkaniyet kültürünü yaygınlaştırmak ve KDK'yı tanıtmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda satranç turnuvası düzenledik. Binlerce yavrumuz çevrim içi ortamda yarışmaya katıldı. 81 ilde radyo programlarına katıldık. Kadın ve çocuğa şiddetin önlenmesine ilişkin toplantılarımız oldu. Salgın döneminde çocuk haklarının korunup korunmadığına ilişkin toplantılar yaptık" diye konuştu.

"2022 yılı içerisinde iyi yönetim ilkelerinin kamu kurumlarında uygulanması için eğitim faaliyetleri yapılacak"

Uluslararası alandaki faaliyetlerini de sürdürdüklerini dile getiren Malkoç, "Özellikle Balkanlar, Afrika'daki devletlerin ombudsmanlarıyla sürekli çevrim içi ortamda toplantılar yapmaktayız. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğinin dönem başkanlığını yapmaktadır. Avrupa'da yaşayan insanlarımız için haksızlığa uğradıklarında haklarını nasıl arayacaklarına ilişkin on binlerce broşür bastırıp, seminerler düzenledik" ifadelerini kullandı.

2022 yılında özellikle iyi yönetim ilkelerinin bütün kamu kurumlarında benimsenip uygulanması için eğitim faaliyetleri yapacaklarını bildiren Malkoç, mahkemelerin iş yükünün azaltılması için özellikle önleyici hekimlik gibi önleyici hukuk tedbirlerini yaygınlaştıracaklarını söyledi. - ANKARA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık

Kamu Denetçiliği Kurumu, Şeref Malkoç, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Mahkemelerin yükünü önemli ölçüde azalttık" - Son Dakika
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