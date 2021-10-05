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Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti

05.10.2021 17:25
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Kepez Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2'si önerge olmak üzere toplam 25 gündem maddesi görüşüldü.

Kepez Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2'si önerge olmak üzere toplam 25 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Meclisi ilçeye kazandırılacak yeni bisiklet yollarından yeni yeşil alanlara kadar birçok konu karara bağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen Ekim Ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Belediyenin 2022 yılı Performans Programı tasarısı ile 2022 yılını izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna, Fabrikalar Mahallesi'ndeki Balık Pazarı içerisindeki 30 adet dükkanın 10 yıla kadar kiraya verilip verilmeyeceği hususu da mülkiyeti değerlendirme ile plan ve bütçe komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi. Meclis toplantısında 2 tane ambulansın Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyeye bedelsiz şartsız devrinin yapılmasını öngören madde de oy birliğiyle kabul edildi.

"Araç müzesine 1991 model araç "

Gündemin 8. maddesinde bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bilindiği üzere; turizme de bir katkı olsun, şehrin kültürel mirasını da yansıtsın diye açmış olduğumuz Kent Müzemiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hatıra olarak, 98. Yılına bir armağan olarak kapılarını açacak. Şehrin hatıralarını sadece bir müzenin içine sığdıramadık. Özellikle arabalar üzerinden de anlatılması gereken bir hatıra vardı. O hatıraları anlatırken de, şehir müzesinin tamamlayıcısı olması bakımından da bir de araba müzesi yaptık. Araba müzesi klasik bir araba müzesi değil, arabanın tarihini anlatan değil, şehrin hatıralarını yaşatan önemli bir müze oldu. Bu gündem maddemiz de, bir bağışçımız tarafından 1991 model bir aracın müzede bağışlanmasıyla alakalı " dedi. Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından Mercedes Benz 600 SEL marka araç, müzede sergilenmek amacıyla bedelsiz ve şartsız hibe edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

"Kültür sanat etkinlikleri için salon"

Meclis gündeminde; Kepez Belediyesi ile Türk Ocakları Antalya Şubesi arasında ortak hizmet projesi yapılması konusu da görüşüldü. Söz alan Başkan Tütüncü, "Türk Ocakları İdari binası ilçemizdedir. Hemen onun arkasındaki parkında düzenlemesini yapmak suretiyle Türk Ocakları Parkı olarak tesmiye etmiştik. Türk Ocaklarımız, sonrasında kültür ve sanat etkinliklerini yapabilecekleri bir salona ihtiyaçları olduklarını ve o parkın içerisinde salon meydana getirilmesini arzu ettiler. Bizde Türk Ocaklarının etkinliklerinde kullanılması için, aynı zamanda ilçemizin batı mahallelerine de, üniversiteler muhitine de hizmet verecek sergi, dinleti, konferans gibi çalışmaların yapılabileceği salonun inşaatı tamamlandı" diye konuştu.

"Kepez'e bisiklet yolları"

Mecliste, Fevzi Çakmak, Ünsal, Esentepe ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde 9 kişiye arsa tahsisi yapılması ile ilgili gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesinin kabulü öncesinde meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Tütüncü, " 2021 yılında ve 2022 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere Kepez'e 25 kilometrelik bir bisiklet yolu hattı oluşturmayla alakalı planlamamız oldu. Bu yeni açtığımız yollardan da istifa etmek, iyi bir gezinti, spor yolu olacak bu bisiklet yollarını ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bu çalışmayı çok heyecan verici olarak buluyoruz" dedi.

"Düdenbaşı Mahallesi'ne yeşil alan"

Düdenbaşı Mahallesi'nde yeşil alanların artırılmasına yönelik gündem maddesi de oy birliyle kabul edildi. Meclis gündemine önerge ile gelen 24. madde gereğince; DokumaPark'ın kültür sanat adasına dönüştürülmesi sürecine, Lyrboton Kome Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması ve Kepez'e kazandırılan müzelere özel katkılarından dolay Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Nevzat Çevik'e fahri hemşehrilik payesi verilmesi kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

"Müzeler kenti DokumaPark"

Dokuma alanında bilim merkezine Antalya Bilim Merkezi, eski trafo merkezindeki kütüphaneye Cemil Meriç Kütüphanesi, çocuklara yönelik hizmet verecek kütüphaneye Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, tamamına yakını hayırsever bağışlarıyla kurulan nostaljik araçlar müzesine Antalya Araba Müzesi, binlerce oyuncağı barındıran Oyuncak Müzesine Anadolu Oyuncak Müzesi, kahraman şehitlerin yad edildiği şehitler müzesine Anadolu Şehitler Müzesi, Dokuma Fabrikasının idari binasının restore edilerek kent belliğinin yaşatıldığı müzeye de Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi verilmesi önergesi de meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediyesi meclisi bütçe komisyonunda alınan kararların görüşülmesi için 14 Ekim Perşembe günü 2. kez toplanacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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