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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

26.10.2021 14:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri de askeri doktoru da sağlık personeli de olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bu durumun herkes tarafından bilindiğini, toplumda "Türkiye nereye gidiyor?" diye bir endişenin yaşandığını savundu.

CHP olduğu sürece hiç kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin demokrasisini ve gelirlerini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var. Biz bu görevin başındayız ve sürdüreceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'nin iyi yönetilemediğini, sorunların olduğunu ve katlanarak büyüyeceğini, önümüzdeki kışın çok ağır geçeceğini de biliyoruz. Bunların tümünü farkındayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sorunların nasıl çözüleceğini bildiklerini; ülkenin bütün sorunlarını kararlı şekilde, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve demokrasi içerisinde çözeceklerini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının, salgın döneminde hiç uyumadan, 36 saate varan bir tempo içerisinde çalıştıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gözünü kırpmadan 36 saat çalışmak, 'bir hastayı daha kurtarabilirim' diye emek harcamak, alın teri dökmek ne demektir?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "36 saat çalışmanın sonunda evine gitmek için direksiyonun başına çıkıyorsunuz ve trafik kazasında hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir sağlık çalışanın 36 saat çalışması demek, 'kadro eksikliği var' demektir. 'Dışarda atama bekleyenler var' demektir. Neden atama bekleyenleri atamıyorsunuz? Neden bu insanlara istihdam olanağı yaratmıyorsunuz? 'Yeni kadro açın' demiyoruz, var olan kadroları neden boş tutuyorsunuz? Kimler boş tutuyor?" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, temmuzda, 2-3 ay içerisinde yeni atama yapılacağı yönünde açıklama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Hangi gerekçeyle atama yapılmıyor? 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Personel eksikliği nedeniyle insanlar olağanüstü gayret harcıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarından morallerini bozmamasını ve "yurt dışına gideceğim" diye telaşa kapılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını başlarının üzerinde taşıyacaklarını kaydetti.

-"Neden askeri hastaneleri açmıyorsun?"

Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun terörle mücadelede şehit olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tortumlu, terörle mücadelede yaralandı, helikoptere alındı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi ama helikopterin ineceği yer yok. Bir hastane var, yaralımız var terörle mücadelede yer almış ve hayatının kurtarılması lazım. Helikopter gidip alıyor ama helikopterin ineceği yer yok, başka yere iniyor, ambulans yok. Arkadaşları sedye ile taşıyorlar ve arkadaşımız hayatını kaybediyor. Bunun sorumlusu kim?"

Askeri hastanelerin kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu hastaneler neden kapatıldı?" sorusunu yöneltti.

Dünyada hastanesi olmayan tek ordunun Türk ordusu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadelede, muharebe alanında iyi yetişmiş doktorun müdahale etmesi gerekirken o alanda hekim bırakmadınız. Defalarca askeri hastanelerin açılacağı sözünü verdiniz ama açmadınız. Gerekçe, 'İçeride FETÖ'cüler vardı' diyorlar. Saraya bak, saraya baktığın zaman FETÖ'cü ordusu görürüsün, zaten o zaman sarayın S'si bile kalmazdı? Neden askeri hastaneleri açmıyorsun? İktidarımızda ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri de çalışan askeri doktoru da sağlık personeli de olacak. Bizim ordumuzun neyi eksik? Hangi gerekçeyle vermiyorsunuz?" dedi.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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