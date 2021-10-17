Kılıçdaroğlu, Eşitlik İçin Kadın Platformu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) temsilcileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 300'ü aşkın bileşeni bulunan EŞİK Platformu temsilcileri önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Parti genel merkezindeki görüşmede, Nazlıaka, heyete, Kadın Kollarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen heyet, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu dahil bazı taleplerini dile getirdi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu, özellikle kentlerdeki ev kadınlarının güçlenmesine önem verdiğini, bu kadınlar için yerel yönetimlerin ve kadın örgütlerinin yapacağı tüm çalışmalara ve iş birliklerine her türlü desteği vereceğini belirtti.

Yoksul mahallelerden başlayarak kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerinin nedenleri ile çözümü konusunda kapsamlı araştırmalar yapılması ve buna uygun politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin öneminin dile getirildiği görüşmede Kılıçdaroğlu, geniş bir kadın örgütünü bir araya getiren EŞİK Platformu gönüllüleriyle irtibat halinde olmaktan, bu meseleleri ele almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Platformun çalışmalarını ve çabalarını takip ettiklerini bildirdi.

EŞİK Platformu'ndan avukat Hülya Gülbahar da kadınsız bir demokrasinin mümkün olamayacağını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin net bir biçimde uygulanmadığı parlamento dahil hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceğini aktardı.

Platform bileşenleri, kadın sorununun demokrasi sorunu olduğunu belirterek, "Yasalara Dokunma, Uygula" kampanyası için CHP'den destek istedi.