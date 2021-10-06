Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk 'ün sözüne atıfta bulunarak, "Geldikleri gibi gittiler." ifadesini kullandı.

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