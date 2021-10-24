Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları tarafından Türkiye'deki şiddet mağduru kadınların haklarını korumak amacıyla hayata geçirilen "Yaşam Hak" projesine Kuşadası Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda turistik çarşıdaki Sevgi Sokak'a kurulan el işi ürünleri stantlarına "Yaşam Hak" ismi verildi.

CHP Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından şiddet mağduru kadınları barınma ihtiyacını gidermek ve psikolojik ve hukuki destek vermek amacıyla "Yaşam Hak" projesi hayata geçirildi. 'Yalnız Değilsin Biz Varız!' sloganıyla hazırlanan projeye Kuşadası Belediyesi'nden de destek geldi. Bu kapsamda Kuşadası'nın turistik çarşısındaki Sevgi Sokak'ta kurulan ve kadınların el işi ürünlerini sergiledikleri stantlara "Yaşam Hak" adı verildi.

CHP'nin İl Kadın Kolları Toplantısı'na katılmak üzere Kuşadası'nda bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, programın ardından 8 standın yer aldığı sokağı ziyaret etti. Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'ya Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı ve Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel de eşlik etti. Stant sahibi kadınlarla bir süre sohbet eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka ardından üzerinde "Yaşam Hak" yazılı etiketleri stantlara yapıştırdı.

Kuşadası'nın kadın dostu bir kent olduğunu belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kuşadası Belediyesi bu tarz projelere destek vererek tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Bu stantların açılmasında emeğe geçen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Bizler Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile istismarın önüne geçmek konusunda son derece kararlıyız. Projemizin bu sokakta hayat bulması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. - AYDIN