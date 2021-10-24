Üye Girişi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi - Son Dakika

Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi

24.10.2021 10:16
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları tarafından Türkiye'deki şiddet mağduru kadınların haklarını korumak amacıyla hayata geçirilen "Yaşam Hak" projesine Kuşadası Belediyesi de destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları tarafından Türkiye'deki şiddet mağduru kadınların haklarını korumak amacıyla hayata geçirilen "Yaşam Hak" projesine Kuşadası Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda turistik çarşıdaki Sevgi Sokak'a kurulan el işi ürünleri stantlarına "Yaşam Hak" ismi verildi.

CHP Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından şiddet mağduru kadınları barınma ihtiyacını gidermek ve psikolojik ve hukuki destek vermek amacıyla "Yaşam Hak" projesi hayata geçirildi. 'Yalnız Değilsin Biz Varız!' sloganıyla hazırlanan projeye Kuşadası Belediyesi'nden de destek geldi. Bu kapsamda Kuşadası'nın turistik çarşısındaki Sevgi Sokak'ta kurulan ve kadınların el işi ürünlerini sergiledikleri stantlara "Yaşam Hak" adı verildi.

CHP'nin İl Kadın Kolları Toplantısı'na katılmak üzere Kuşadası'nda bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, programın ardından 8 standın yer aldığı sokağı ziyaret etti. Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'ya Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı ve Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel de eşlik etti. Stant sahibi kadınlarla bir süre sohbet eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka ardından üzerinde "Yaşam Hak" yazılı etiketleri stantlara yapıştırdı.

Kuşadası'nın kadın dostu bir kent olduğunu belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kuşadası Belediyesi bu tarz projelere destek vererek tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Bu stantların açılmasında emeğe geçen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Bizler Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile istismarın önüne geçmek konusunda son derece kararlıyız. Projemizin bu sokakta hayat bulması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi
Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu, 10:16 Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında 10:05 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar 07:47 Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 07:19 Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp 01:11 Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi

Son Dakika Haberleri
10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var
10:15 Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı
10:13 Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var         
10:18
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
07:29
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı         
02:00
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda el işi ürünleri stantlarına Yaşam Hak ismi verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement