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Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü - Son Dakika

Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü

05.10.2021 16:18
Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü, System.String[]

Manavgat Belediyesi, 'Golden City Awards 2021' yarışmasında 2 ödüle birden layık görüldü.

Manavgat Belediyesi, 'Golden City Awards 2021' yarışmasında 2 ödüle birden layık görüldü. Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından İstanbul'da 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi' temasıyla düzenlenen etkinliklerde Golden City Awards 2021 ödülleri dağıtıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve 21 Büyükşehir ve ilçe belediyesinin katıldığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılarak bir sunum da gerçekleştirdi.

"2 ödül birden"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 12 gün süren büyük yangın felaketinin seyrini ve felaket sonrasında hayata geçirilen afet yönetimi ile belediye hizmetlerini katılımcılarla görsel sunum eşliğinde paylaştı. Zirve sonunda düzenlenen ödül töreninde Manavgat Belediyesi iki ödüle birden layık görüldü. Manavgat'ta geçirilen büyük yangın felaketini başarılı bir şekilde yöneten Manavgat Belediyesi, 'Yılın Altın İlçesi' ödülüne layık görülürken, bir ödül de belediyenin önümüzdeki günlerde hayata geçireceği Anfili Taşıt Köprüsü projesiyle 'En Başarılı Ulaşım Projesi' ne geldi.

"Küllerimizden yeniden doğarız standı ilgi gördü"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ödülünü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ve Prof. Dr. Ali Koçak'ın elinden aldı. Zirvede Manavgat Belediyesi'nin 'Küllerimizden Yeniden Doğarız' temasıyla kurduğu stand, izleyenleri duygusal anlar yaşattı. Büyük ilgi gören standı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bornova, Bodrum ve Küçük Çekmece belediye başkanları ziyaret etti.

"Ödüllerimizin gerçek sahibi Manavgat halkı"

Konu ile ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılıyor olması bizim için büyük bir gurur. Yerel yöneticilerin en mutlu olduğu an yaptıkları işlerin ödüllerle taçlandırılması, onurlandırılmasıdır. Şu an da böyle bir ambiansın içindeyiz Ödüllerimizin gerçek sahibi Manavgat halkımızdır. Bu gurur hepimizin" dedi. - ANTALYA

Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü
Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü
Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü
Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü
Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü

Şükrü Sözen, Hisarcık, Manavgat, Altın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'a 'Altın ilçe' ve 'Ulaşım Projesi' ödülü - Son Dakika
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