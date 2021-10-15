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Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da - Son Dakika

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

15.10.2021 20:12

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi.

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

ÇANKIRI - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankırı'yı ziyaret etti. Şentop'un Çankırı'daki ilk durağı, Çankırı Belediyesi oldu. Müze önünde karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Çankırı Belediyesi şeref defterini imzaladı. Çankırı Belediyesi ziyaretinin ardından, cuma namazını kılmak üzere Sultan Süleyman Camiine gitti.

Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da
Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da
Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da
Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis Başkanı Şentop Çankırı'da - Son Dakika
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