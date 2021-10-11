Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde temaslarda bulundu.

Sakarya'daki programı kapsamında ilk olarak Erenler ilçesindeki Modern Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İnce, daha sonra aynı ilçedeki Atatürk Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Adapazarı ilçesindeki Uzun Çarşı ile Çark Caddesi esnafına da ziyarette bulunan İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini, durumu değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Memleketin derin bir yoksulluk içerisinde olduğunu savunan İnce, "Kararsızlar şu anda birinci parti. Memleket Partisi olarak kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yeni bir partiyiz. Seçimlere hazır bir partiyiz." diye konuştu.

İnce, vatandaşların umutsuz olmaması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünler geçecektir, bugünleri çözeceğiz. Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz, üretimi arttıracağız, demokrasiyi kurumsallaştıracağız. İktidarla muhalefetin danışıklı dövüş gibi birinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, diğerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğini bakmayın siz. İkisi de ne dediğini bilmiyor aslında. Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi için başlanılması gereken yer bellidir, siyasi partiler kanunudur. Siyasiler partiler kanununu değiştirirseniz, genel başkan diktatörlüklerine son verirseniz milletvekilleri parlamentoda güçlü olur, milletvekili güçlü olursa yasama güçlü olur. Yargıdan da elini ayağını çekersen yargı güçlü olur. Eğer siyasi partiler kanunundan başlamazsak Türkiye'de demokrasi hayaldir, kandırmacadır."

İnce'ye ziyaretinde genel başkan yardımcıları Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Nurdan Demirbağ, İl Başkanı Fatma Kurtuluş ile partililer eşlik etti.