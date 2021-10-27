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MGTC'de basın konuşuldu - Son Dakika

MGTC'de basın konuşuldu

27.10.2021 18:12
MGTC'de basın konuşuldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gazeteciler Federasyonu genel seçiminde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti(MGTC) Başkanı Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gazeteciler Federasyonu genel seçiminde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti(MGTC) Başkanı Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz bu göreve geldik. Basının sorunu çok. Dün çok çalışıyorduk. Bugün daha çok çalışacağız. Basının sorunları biraz da kendi içinde olan bir şey. Biz sorunları biraz siyasete, yönetenlere atıyoruz. Ama biraz aynaya kendimiz bakmamız lazım. Kendi sorunlarımızı önce içimizde çözmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Gazetecilerin sorunlarıyla çözüm aramaya mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basının her alanda olduğunu ve yaşatılması gerektiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Basın bizim basınımız. Her yönüyle her aşamada, her noktada basından etkilenmemek, basından uzak kalmak mümkün değil. Basın elbette olmalı, yaşatılmalı. Burada kime sorumluluk düşüyorsa sorumluluğu yerine getirmeli. Elbette her kurumun kendi içinde ve dışında problemleri vardır. İnsanın olduğu yerde muhakkak problem söz konusudur. Önemli olan bu problemleri uygun bir zaman ve zeminde çözmek. Basınımızın yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte biz basınımızla beraber Malatya'mızın bölgemizin, ilçemizin gelişmesi noktasında bizlere ne düşüyorsa biz hazır ve nazırız" diye konuştu. MALATYA(İHA) Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) genel seçimde Genel Başkan Yılmaz Karaca'nın yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle MGTC Başkanı Mehmet Aydın da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, basının hayatın her alanında olduğunu ve her daim basının yanında yer alacaklarını belirterek, " Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun başkan yardımcısı seçilmesinden ötürü teşekkür ediyorum. Malatya'mızın bölgemizin, ilçemizin gelişmesi noktasında bizlere ne düşüyorsa biz hazır ve nazırız" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun başkan yardımcısı seçilen Mehmet Aydın, bundan sonra daha çok çalışacaklarını ve gazetecilerin sorunlarına çözüm arayacaklarını vurgulayarak, " Biz bu göreve geldik. Basının sorunu çok. Dün çok çalışıyorduk. Bugün daha çok çalışacağız. Basının sorunları biraz da kendi içinde olan bir şey. Biz sorunları biraz siyasete, yönetenlere atıyoruz. Ama biraz aynaya kendimiz bakmamız lazım. Kendi sorunlarımızı önce içimizde çözmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Gazetecilerin sorunlarıyla çözüm aramaya mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basının her alanda olduğunu ve yaşatılması gerektiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Basın bizim basınımız. Her yönüyle her aşamada, her noktada basından etkilenmemek, basından uzak kalmak mümkün değil. Basın elbette olmalı, yaşatılmalı. Burada kime sorumluluk düşüyorsa sorumluluğu yerine getirmeli. Elbette her kurumun kendi içinde ve dışında problemleri vardır. İnsanın olduğu yerde muhakkak problem söz konusudur. Önemli olan bu problemleri uygun bir zaman ve zeminde çözmek. Basınımızın yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte biz basınımızla beraber Malatya'mızın bölgemizin, ilçemizin gelişmesi noktasında bizlere ne düşüyorsa biz hazır ve nazırız" diye konuştu. - MALATYA

MGTC'de basın konuşuldu
MGTC'de basın konuşuldu

Mehmet Aydın, Osman Güder, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MGTC'de basın konuşuldu - Son Dakika


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