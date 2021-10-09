MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocaklarına değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır." dedi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Ülkü Ocaklarına "Haydut." diyenlerin "hayasız, yüz karası, dönek, devşirme, faşizmin ipte oynattıkları kuklalar" olduğunu ifade etti. Ülkü Ocaklarına terör örgütü yaftası vurmaya, böylesi bir çamuru sıvamaya çalışanlar bulunduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Öyle bir cevap veriyorsunuz ki duruşunuzla ve coşkunuzla bütün şer odaklarını zangır zangır titretiyorsunuz. Ben de diyorum ki kahrolsun şer odakları, çok yaşasın Ülkü Ocakları. Yaramız yok, gocunacak halimiz de yok. ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocaklarına değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülkü Ocaklarında haydut değil, haydutlara dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Almanya'dan ABD'ye kadar Ülkü Ocakları ile kıyasıya uğraşanlar, küresel bir mesele haline getiren insanlık fukaraları duyun bu sesi, işitin bu salondan yükselen mesajı, açık açık söylüyorum, sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin kızıl çıksın."

Eski ABD Dışişleri Bakanlarından Kissinger'e ait olduğu ileri sürülen "Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Biz aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz." ifadeyi anımsatan Bahçeli, "Hamdolsun, ABD, Ülkü Ocaklarını kahraman görmüyor, bu şekilde değerlendirmiyor. Onların kahramanı zillettir, PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, terörizmin diğer eli kanlı örgütleridir." dedi.

"Fitneye kapalı, dedikodulara karşı olmalısınız"

Milliyetçi-Ülkücü gençliğin, varlığını sonsuz dalgalanmalardan kurtaracak değişmez değerlere, zamanlar üstü milli ve manevi servetlere sarılmak zorunda olduğunu belirten Bahçeli, "Bizim için harici ve dahili bedhahların övgüsüyle yergisi aynı kırattadır. Kovboyun sevgisi tren soyuluncaya, posta arabası yağmalanıncaya kadardır." ifadesini kullandı.

Türk milliyetçilerinin bastırılma ve melez bir hale getirilmesinin amaçlandığını anlatan Devlet Bahçeli, Türk gençliğinin bu coğrafyadaki milli varlığını şartlar ağır olsa da müdafaa edeceğini vurguladı. "Tutunacağımız dal seçkinler, yabancı muhipleri, kimliksiz ve kişiliksiz mihraklar değil, büyük millet haznesidir." diyen Bahçeli, Türk milletinin sömürge, köle olamayacağının, esir alınamayacağının altını çizdi.

Emperyalizmin sömürü planları karşısında Türk milletinin, milli birlik ve bütünlüğü sağlayabildiği her durumda saldırıları püskürttüğünü, oyunları bozduğunu belirten Bahçeli, "İnanıyorum ki Türk gençliğinin uyanışıyla kalıcı başarının gerçek anlamı bulunacaktır. Sizler var olduğunuz müddetçe, bacamızda baykuş öttürmeyeceğiz. İhanetin borusunu çaldırmayacağız. Yerimizi tavan arası görenlere fırsat vermeyeceğiz. İmkansızı mümkün kılacak bir iradeyle geleceğin yol haritasını çizeceğiz. Munis, muhlis, muteber Türk gençliğisiniz. Fitneye kapalı, dedikodulara karşı olmalısınız." diye konuştu.

Sosyal medya uyarısı

Dijital, mobil ve sosyal medyanın tüm dünyadaki insanlar için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine işaret eden Bahçeli, Türkiye nüfusunun yüzde 70,8'inin sosyal medyanın dipsiz mecralarında olduğunu dile getirdi. İnsanların internete günde ortalama 8 saat zaman ayırdığına ve bu sürenin 3 saatinde de sosyal medya uygulamalarında bulunduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Kazandırdığından daha fazlasını kaybettiren, doğru ve temiz kullanımdan ziyade karanlık operasyonları, yalan ve dedikoduyla pekişmiş haberleri servis ağına dönüşen sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir." dedi.

Bahçeli, Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımının sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühim olduğunu aktardı.

Türk aile yapısının, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruz olduğunu ifade eden Bahçeli, buna karşı yasal tedbirlerin geliştirilerek sosyal doku, milli kültür ve öz değerlerin korunması zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, bu alandaki muhtemel bir ihmalin bedelinin vahim olacağının altını çizdi.

"Türk gençliğine bakınca oy görmüyoruz, gelecek görüyoruz"

Türkiye'nin gerçek gücü, mukavemet yüzünün gençler olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Onları her türlü çetrefilli ahlaki sorunlardan, sosyal medya batağından, tehlikeli akım ve örgütlerden korumak milli görevimizdir. Tok gezip açlık edebiyatı yapanların gençlerimize oy gözüyle baktıkları malumumuzdur. Ancak biz Türk gençliğine bakınca oy görmüyoruz, gelecek görüyoruz. Sandık görmüyoruz, Türk milletinin güvencesini görüyoruz. 2023 yılı Haziran ayında ilk kez oy kullanacak yaklaşık 2,5 milyon kardeşimizin kararı ve tercihi ne olursa olsun, hepsinin taleplerinin, arzu ve hedeflerini gerçekleştirme mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Gözlerine kara perde inenler nasıl bakar bilemem ama biz gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz, alayını evladımız, kardeşimiz, yılmaz ve yıkılmaz Türk gençliğinin saygın ve sahiplenilmesi gereken bir parçası değerlendiriyoruz."

Öte yandan, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" ve "Ülkücü hareket engellenemez" sloganlarının atıldığı kurultay salonunda, "Cumhuriyete yüzyıllık yemin ülküye ömürlük sadakat" yazılı pankart yer aldı.

Kurultayda, ayrıca Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık konser verdi.

(Bitti)