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MHP, "halkla buluşma gezileri" düzenleyecek - Son Dakika

MHP, "halkla buluşma gezileri" düzenleyecek

27.10.2021 15:58
MHP,

MHP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı çerçevesinde, Cumhur İttifakı'nın projelerini anlatacak, vatandaşın taleplerini dinleyecek.

MHP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı çerçevesinde, Cumhur İttifakı'nın projelerini anlatacak, vatandaşın taleplerini dinleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti teşkilatlarının "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" temalı yeni çalışma programıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, MHP milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerinden oluşacak heyetler, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak üzere hayata geçirdiği ve geçireceği projeleri anlatmak, talep ve beklentileri dinlemek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında halkla buluşma gezileri ve sohbet toplantıları düzenleyecek.

Bu gezi ve toplantılarda ülkenin dört bir yanındaki kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve esnafla bir araya gelecek heyetler, programa Trakya'dan başlayacak.

Öte yandan, partinin resmi üye sayısını artırmak üzere MHP teşkilatlarınca yurt çapında kapsamlı bir üyelik kampanyası başlatılacak ve bu bağlamda, il ve ilçelerde üye kabul ve kayıt stantları açılacak.

"İlletli siyasete karşı geliştirilmiş yerli aşılardır"

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, siyasette ve devlet yönetiminde istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, ülkede ciddi yönetim sorunlarına yol açan koalisyon hükümetleri devrini bitirmek ve küresel sorunlar karşısında hızlı karar alabilecek mekanizmaları oluşturmak üzere kurulduğunu anımsattı.

Ancak bütün bu gerçekleri görmekten uzak bir haldeki çok başlı muhalefetin, siyasi alternatif üretmek yerine geçmişte kalan, köhne kurumları ihya etme ısrarını sürdürdüğünü savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, eski dönemlerin hastalıklı yönetim anlayışına, Cumhur İttifakı da kavga ve ayrışmaya dayalı illetli siyasete karşı geliştirilmiş yerli aşılardır. Bu aşıların ürettiği antikorların, 2023'te sandık milletin önüne konulduğunda kararsızların doğru kararı vermesine, küslerin barışıp kucaklaşmasına vesile olduğu görülecektir. Son kertede, gerek kararlı, gerekse kararsız seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülüne, siyasette istikrar, güven ve tutarlılık arayışının yön verdiğine şahit olunacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarın, toplumsal huzur ve sükunun yegane güvencesi mevkiindeki Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olacaktır."

Program Edirne'den başlayacak

Yalçın, açıklamasında, Soğuk Savaş sonrasında, NATO şemsiyesi altında, Balkanlar ve hatta Kafkasya üzerinden yeni bir emperyalist konseptin şekillendiğini ifade etti.

Bunun, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in zenginlik kaynaklarıyla bölgenin kontrol mekanizmasını Rusya ve Çin gibi diğer küresel aktörlere kaptırmamayı, yükselen yıldız Türkiye'nin de bağımsız bölgesel stratejilerini baltalamayı hedeflediğine işaret eden Yalçın, "MHP teşkilatları, Edirne'den başlayarak bütün il ve ilçelerde aziz milletimizle kucaklaşıp halleşerek, onların motivasyonunu en üst düzeyde tutarak cevap verecektir. Trakya'dan itibaren yakacağımız azim ve kararlılık meşalesi, ardından Anadolu'yu, bütün yurt sathını aydınlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhur İttifakı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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