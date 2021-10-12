MHP Lideri Bahçeli: "Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?" - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

-"Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi; zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, ne dedikleri bellidir, ne de söyledikleri nettir"

-"Bir terör örgütü elebaşı, Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye ayar veriyor, hizaya getiriyor, aba altından sopa gösteriyor; buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de kalkıp "ey katil sen ne diyorsun?" diyemiyor, buna cesaret dahi edemiyor"

-"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

-"Soru 1: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Soru 2: Anayasa'ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine "Anayasal yurtseverlik", Türkiye yerine "Ülke", Türkiye devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Soru 5: Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?"

ANKARA- MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.