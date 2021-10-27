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Özdemir: "TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi" - Son Dakika

Özdemir: "TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi"

27.10.2021 10:35
Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Özdemir, TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konuların istişare edildiğini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir, TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konuların istişare edildiğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı Ankara'da düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında TBB hizmet binasında gerçekleşen meclis toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üye belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Önemli konuların istişare edildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir, TBB Meclis Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ederek burada Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile görüştü. Özdemir, Havza'ya yapılan sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. - SAMSUN

Özdemir: TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi
Özdemir: TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi

Türkiye Bankalar Birliği, Sebahattin Özdemir, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özdemir: 'TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdemir: "TBB Meclis Toplantısı'nda önemli konular istişare edildi" - Son Dakika
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