Şentop, 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas'ta çevrim içi düzenlenen 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nce çevrim içi düzenelenen 'Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na katıldı. Kutbuddin Şirazi'nin vefatının 710'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuşan Şentop, Şirazi'nin bilim tarihinde yerini aldığını belirterek, "Akıl ve bilimin ışığıyla doğuyu aydınlatan, sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesiyle gönülleri ısıtarak İslam medeniyetini inşa eden o alimler 15'inci yüzyıldan sonra yetişmez oldu ve maalesef zamanla unutuldu" dedi.