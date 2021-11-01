Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında...
01.11.2021 11:47
Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında dünya denizlerindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında dünya denizlerindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımız planlanan şekilde ilerlemektedir." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında... - Son Dakika
Son Dakika 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:17 Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 10:45 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı