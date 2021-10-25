Son dakika politika: CHP'li Şahin: "Isparta Şehir Hastanesinin önce temeli atılmış, sonra ihalesi yapılmış" - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesinin önce temelinin atıldığını, daha sonra ihalesinin yapıldığını öne sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta Şehir Hastanesinin ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Hastanenin temel atma töreninin 12 Mart 2014, ihalesinin ise 4,5 ay sonra 24 Temmuz 2014'te gerçekleştirildiğini savunan Şahin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir projenin, ihalesi yapılmadan temelinin atıldığını ifade etti.

İhaleye ilişkin evrakları basın mensuplarına gösteren Şahin, ihale komisyonu üyelerinden birinin, ihalenin iptal edilmesini istediğini söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı bu konuda ne diyor? Bu yolsuzluklar hakkında hiç sesi çıkmadı. Evrakların altında Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzası var. Sayın Bakan ses çıkartmıyorsa o da ortaktır. Bu evraklara 'sahte' diyorlarsa, çıksınlar. Isparta Şehir Hastanesindeki usulsüzlükler cumhuriyet tarihinde ilktir. Önce firmayla temel atıp, daha sonra ihaleyi vermişler. İhale komisyonu 'iptal edelim' demesine rağmen baskı yaparak, zorla ihaleye imza attırırmışlar. Bir kişi itiraz ediyor, o yolsuzluklar ortaya çıkıyor. CHP olarak Sağlık Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın istifalarını istiyoruz."