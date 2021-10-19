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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması

19.10.2021 14:58
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Yargımızın nasıl işleyeceği, sınırları, görev alanları, yetki ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bellidir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Yargımızın nasıl işleyeceği, sınırları, görev alanları, yetki ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hiç kimse hariçten gazel okumasın." dedi.

Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile Mecliste bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kılıç, katılımcılar olarak Abhazya ve Tshinvali Bölgesi/Güney Osetya'nın işgalden arındırılmasının ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün barışçıl bir şekilde restorasyonunun gerekliliğinin vurguladığını belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, "Aynı şekilde Güney Kafkasya'daki yeni güvenlik ve siyasi ortam ışığında tarafların bölgede kalıcı barış ve istikrar için çaba göstereceklerinin altını çizdik. Dışişleri Komisyonu olarak terörün her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadelede birlik içinde kalacağımızı ilan ettik. Her türlü terör eyleminin, motivasyonu ne olursa olsun, ne zaman, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin haklı gösterilemez ve kabul edilemez olduğunun altını çizdik." ifadesini kullandı.

Kılıç, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına dair değerlendirmesinin sorulması üzerine, yargı sürecinin devam ettiğini, bu nedenle yargıya ilişkin bir değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.

Büyükelçilerin görevinin, bulundukları ülkelerde ilişkileri ve halklar arasındaki dostluğu geliştirmek olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti ve yargı sistemiyle ilgili ciddi manada sınırları ve görev alanlarını aşan açıklama olduğunu görüyoruz. Açıklamayı yapan ülkelerin büyükelçilerine baktığımız zaman, onların ülkeleriyle ilgili bizim dile getireceğimiz çok konu var. Örneğin ABD. Dünyadaki insan hakları ihlalleri konusunda ve halen bugün de ABD'de yaşayan farklı kökendeki insanların haklarının ihlali konusunda çok ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Aynı şekilde Avrupa'daki bazı ülkeler de öyle. Danimarka mültecilere hangi insan hakları ilkelerini uyguluyor? veya çeşitli ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı ortaya konan İslamofobi hakkında ne düşünüyorlar? Bu soruyu biz de onlara soruyoruz. Terör örgütleriyle mücadele konusunda ABD en son konuşacak ülkedir. Suriye sınırında ve ötesinde DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk ordusudur. Fakat müttefikimiz olan ABD, PKK-YPG gibi örgütleri terör örgütü olarak görmeyip onlara destek veriyor, gökyüzünden silah atıyor. TBMM'nin bir üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisine soruyorum: Sizin müttefiklik anlayışınız bu mudur? Müttefiklik anlayışınız, terör örgütlerine destek vermek midir? Yargımızın nasıl işleyeceği, sınırları, görev alanları, yetki ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hiç kimse hariçten gazel okumasın. Yoksa her söze bir cevabımız var."

ABD ve Avrupa ülkelerinin kendileriyle çeliştiğini belirten Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin müttefiklik anlayışı gereği yaptığı anlaşmalara bağlı kaldığını, aynı saygıyı ve zamanı geldiğinde aynı desteği müttefiklerinden beklediğini, bunun da Türkiye'nin hakkı olduğunu dile getirdi.

Akif Çağatay Kılıç, Paris'te yapılan terör saldırısını hatırlatarak, "Kimin yapığı ve motivasyonun nerden geldiğine bakmaksızın karşı çıktık ve kınadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki bir üyesi olarak Paris'te teröre karşı yapılan yürüyüşe katılanlardan birisiyim. Ama İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde bir saldırı olduğunda biz müttefiklerimizi neden görmüyoruz? Türkiye ne zaman desteğe ihtiyacı olduysa Azerbaycan ve Gürcistan yanımızda oldu. Ama Avrupa ve ABD'li dostlarımızın konuşmaktan çok icraata bakmaları gerekiyor. Onlara bunu tekrar hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ise ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Seyidov, bölgedeki barışın ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı.

Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze de parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması konusunu vurguladıklarını kaydetti.

Toplantıda üç ülkenin stratejik ortak olduğunun teyit edildiğini anlatan Samkharadze, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç, Osman Kavala, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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