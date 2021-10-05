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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek - Son Dakika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek

05.10.2021 14:24
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek, System.String[]

Kadına yönelik şiddetin nedenlerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek.

Kadına yönelik şiddetin nedenlerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Komisyon çalışmalarının raporlama süreci hakkında bilgi veren Çalık, "15 kamu kurumundan bürokratlar, 24 bakan, 8 üniversiteden 10 akademisyen, 9 kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, meslek birliğinden 12 temsilci, 14 medya kuruluşundan 14 temsilci, 17 sivil toplum kuruluşundan 17 temsilci, 5 sendikadan 5 temsilci ve 3 uluslararası örgütün Türkiye temsilcisi olmak üzere 86 kurum ve kuruluştan temsilci dinledik." dedi.

Çalık, komisyonun perşembe günkü toplantısında, kimlikleri gizli kalacak şekilde ve kapalı oturumda, şiddete maruz kalmış kadınları dinleyeceklerini belirtti.

Türkiye'de 4 milyona yakın mültecinin olduğunu hatırlatan Çalık, şiddete maruz kalmış mülteci kadınlar ile engelli kadınların durumlarına ilişkin görüşmeler de yapacaklarını kaydetti.

Saha ziyaretlerinin de olacağını anlatan Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Failin ve mağdurun rehabilitasyonu dahil olmak üzere, tüm süreci planlayarak yerinde incelemelerimiz olacak. Bu vesileyle aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirlikleri tarafından yapılan iş ve işlemlere ilişkin bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Cezaevi ziyaretlerimiz de olacak. Cezaevindeki faillere dönük ziyaretlerimizde, onların da şiddeti neden bir çözüm aracı olarak gördüklerini yerinde tespit etmek istiyoruz. Mültecilerin yaşadığı yerlerde kadın mültecilerin yaşadığı sorunları kamplarda görmek istiyoruz. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle de görüşeceğiz. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Kaymakamlığının rehabilitasyon tedbirlerine yönelik çalışmaları yerinde izleyeceğiz."

İmkanlar dahilinde Danimarka, İspanya ve İngiltere'de de bazı görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Çalık, "Elektronik kelepçenin ilk uygulandığı Danimarka ve İspanya gibi ülkelere giderek süreci yerinde görmek istiyoruz. Yerel yönetimlerin merkezi hükümetle nasıl uyumlu çalıştıklarını ve neler yaptıklarını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Öznur Çalık, komisyon çalışmalarının, 4 Kasım'da tamamlanacağını aktardı.

Milletvekili, Öznur Çalık, Malatya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, şiddet mağduru kadınları dinleyecek - Son Dakika
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